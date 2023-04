TikToker stellt Spiele-Fails nach, die wir alle kennen und es ist zum Totlachen

Über Bugs und Glitches in Spielen kann man sich wunderbar amüsieren - nicsnite weiß das nur zu gut.

Es gibt Situationen, die wir als Gamer einfach alle kennen, egal welches Genre wir bevorzugen. Die ungewollt lustigsten sind dabei oft Bugs, Glitches und jegliche andere Spiele-Fails. Der TikToker nicsnite zieht diese Situationen in seinen Kurzvideos durch den Kakao und bringt damit seine Zuschauer regelmäßig zum Lachen.

Um es mit den weisen Worten von Homer Simpson zu sagen: It’s funny ‘cause it’s true.

Dabei hält er sich auch nicht mit seinen Editing-Skills zurück. In seinem Video When you don’t install the update… glitcht der Hocker oder auch gerne mal er selbst durch den Boden:

Aber auch beim Tischhockey ist man vor Glitches nicht geschützt, wie er hier zeigt:

Auf solche Bugs stürzt sich der TikToker besonders gerne, seine Reihe Video Game Glitches be like hat mittlerweile schon zehn Videos hervorgebracht. In Part 6 zeigt er mit viel Humor, wie kompliziert es sein kann, Essen zu kochen:

In den Kommentaren sehen die Zuschauer allerlei Spiele in seinen Darstellungen. Mit Roblox, Skyrim, GTA, Hello Neighbor und auch Sims 4 werden hier Vergleiche gezogen.

Nicsnite kann sich aber auch gut über konkrete Spiele amüsieren, er äfft etwa in folgendem Video den etwas unbeholfenen Kelvin aus Sons of the Forest nach, wie er noch vor wenigen Wochen gerne die eigenen Baumhäuser gefällt hat:

Auch die höllische Umgebung von Diablo findet sich in seinen Videos wieder. Der düstere Part des Action-Rollenspiels ist in Diablo 4 endlich wieder so vorhanden, wie es sich Fans der ersten beiden Teile gewünscht haben – mit 70 Änderungen vor Release kommen aber wohl noch ein paar andere Pluspunkte hinzu.

An welche Spiele müsst ihr direkt denken, wenn ihr die Glitch-Videos von nicsnite seht? Und hättet ihr schon ein anderes Spiel vor Augen, über das man sich in einem ähnlichen Sketch köstlich amüsieren könnte? Habt ihr noch ähnliche Influencer, die empfehlen könnt? Schreibt uns eure Ideen und Vorschläge gerne in die Kommentare!