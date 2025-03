Zwei Spieler knacken tödliches Geheimlevel in Split Fiction, dürfen als Belohnung im Studio das nächste Spiel sehen

Wer sich in Split Fiction durch die Laserhölle quält, bekommt am Ende eine ganz besondere Nachricht von Josef Fares.

Der gefeierte Koop-Titel Split Fiction ist gerade einmal zwei Wochen auf dem Markt und hat sich mit zwei Millionen verkauften Exemplaren bereits als echter Hit erwiesen. Doch obwohl viele von euch das Koop-Abenteuer vielleicht schon durchgespielt haben, gibt es eine geheime Herausforderung, die wirklich nur die Besten der Besten meistern können – und die Ersten, die es geschafft haben, werden nun mit einem ganz besonderen Preis belohnt.

Willkommen in Laser Hell

Das geheime Level, das passenderweise Laser Hell getauft wurde, ist eine knallharte Plattform-Herausforderung. Um es zu betreten, müssen Spieler eine binäre Eingabe über zwei große gelbe Knöpfe in einem Aufzug machen. Danach geht es in einen höllischen Parcours aus fünf Laser-Sektionen, in denen absolut kein Platz für Fehler bleibt – denn sobald einer der beiden Spieler stirbt, beginnt das Level von vorn.

Josef Fares, der kreative Kopf hinter Hazelight Studios, hat das Geheimlevel zwar angedeutet, aber nie offiziell enthüllt. Doch es dauerte nicht lange, bis sich die ersten Hardcore-Spieler an die Herausforderung wagten.

Die ersten Sieger kommen aus China

Am 17. März schaffte es schließlich das Speedrunner-Duo sharkOvO und E1uM4y als Erste, das Level erfolgreich zu meistern – und das Ganze natürlich auf Video festzuhalten. Ihre Leistung blieb nicht unbemerkt, denn Fares selbst bestätigte via Twitter, dass sie die ersten bekannten Sieger des Höllen-Levels seien. Den Durchlauf der beiden chinesischen Spieler könnt ihr euch hier anschauen:

Doch die eigentliche Überraschung kam danach: In einem versteckten Ingame-Video gratuliert Fares nicht nur den erfolgreichen Spielern, sondern verspricht auch eine besondere Belohnung. Wer als Erster nachweisen kann, dass er Laser Hell bezwungen hat, wird nach Schweden eingeladen, um das nächste Spiel von Hazelight als einer der Ersten überhaupt zu sehen.

Und genau dieses Versprechen löste Fares nun ein. Am 19. März twitterte der Hazelight-Chef:

Glückwunsch an sharkOvO und E1uM4y für das Meistern der geheimen Herausforderung Laser Hell in Split Fiction! SEHR beeindruckend! Ich halte mein Versprechen und lade euch nach Schweden ein, um euch unser nächstes Spiel anzusehen. Wir bleiben in Kontakt!

Dass Hazelight bereits an einem neuen Spiel arbeitet, war zwar abzusehen – schließlich feiert Split Fiction derzeit riesige Erfolge und tritt in die Fußstapfen von It Takes Two. Doch nun ist es offiziell bestätigt, dass sich das nächste Projekt des Studios vielleicht sogar schon in einer vorzeigbaren Phase befindet.

Die ersten Einblicke gibt es exklusiv für zwei Spieler, die sich durch Laser Hell gekämpft haben. Und wer weiß – vielleicht wird es nicht mehr allzu lange dauern, bis auch der Rest von uns erfährt, woran Hazelight als Nächstes tüftelt. Der große Event-Sommer mit Summer Games Fest und Co. rückt schließlich mit großen Schritten näher.