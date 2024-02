Tomb Raider Remastered belohnt euch dafür, wenn ihr Lara Crofts Butler einfriert

In Tomb Raider 2 könnt ihr im Remaster nicht nur den Butler einfrieren, ihr bekommt sogar was dafür.

Wird dem armen Winston denn nie eine Auszeit gegönnt? Der treue Butler der Crofts musste sich bereits vor 26 Jahren damit herumärgern, dass viele, viele Spielerinnen und Spieler eine diebische Freude daran hatten, den armen Kerl im Kühlraum einzusperren. Jetzt tritt er zusammen mit Lara auch in der Remaster-Trilogie wieder pflichtbewusst seinen Dient an, nur um abermals gefoppt zu werden.

Achievement für gefrorenen Butler

Inhaltlich liefert das Remaster der ersten drei Lara-Croft-Abenteuer kaum moderne Neuerungen, sondern eher ein paar nette Dreingaben. Beispielsweise gibt es nun einen Fotomodus, sowie eine etwas eingängigere Steuerung. Aber die Entwickler haben sich auch einen kleinen Scherz erlaubt, und das traditionelle Einfrieren des Butlers in Tomb Raider 2 gleich zweifach optimiert.

Früher war es etwa keine Absicht, dass Lara ihren Butler in die Kühlkammer des Anwesens locken konnte, nur um ihn dann darin einzusperren. Das haben die findigen Spielerinnen und Spielern selbst herausgefunden. Jetzt ist deutlich, dass wir dazu ermutigt werden. Aus zwei Gründen:

Es gibt ein Achievement! Wer den Butler in der Kühlkammer festsetzt, bekommt eines der insgesamt 269 neuen Achievements spendiert. Das nennt sich Verbrechen und Urteil.

Wer den Butler in der Kühlkammer festsetzt, bekommt eines der insgesamt 269 neuen Achievements spendiert. Das nennt sich Verbrechen und Urteil. Der Butler friert ein! Zusätzlich dazu, reagiert der Butler jetzt auf diese Missetat. Wenn ihr die Kühlkammer kurz darauf wieder öffnet und reinguckt, ist der arme Winston zu einer Eisstatue erstarrt.

Da es jetzt ein Achievement für das Einfrieren von Winston gibt, kann auch gut nachvollzogen werden, wie viele Menschen diese Missetat tatsächlich durchführen. Auf Steam haben etwa bislang fünf Prozent aller Spielerinnen und Spieler die Errungenschaft eingesackt. Wie viele Menschen das Spiel exakt besitzen, ist nicht bekannt. Es wird aber auf zwischen 50.000 und 100.000 verkaufte Einheiten geschätzt.

Auf Steam kommt die neue Trilogie bislang sehr gut an, die am 14. Februar 2024 veröffentlicht wurde. In unserem Test sind wir mit dem Spiel etwas strenger ins Gericht gegangen. Einerseits liefert das Remaster genau das, was es verspricht, fühlt sich nach modernen Standards aber nicht mehr zeitgemäß an. Wer allerdings in Erinnerungen schwelgen möchte, für den kommt das Remaster wie gerufen. Oder, wenn ihr einfach mal wieder Winston einfrieren wollt.