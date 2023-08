Resident-Evil-Rivale mit 93 Prozent positiven Reviews auf Steam enthüllt einen Nachfolger

Die Hauptfigur des ersten Tormented Souls kehrt im Nachfolger zurück.

Das neu angekündigte Horrorspiel will wahrscheinlich wie sein Vorgänger in die Fußstapfen von Resident Evil und Alone in the Dark treten. Tormented Souls 2 wurde während der gamescom im Rahmen der Future Games Show mit einem kurzen Trailer angekündigt. Hier ist alles, was wir bisher wissen.

Eine Klaue in der Dunkelheit

Der Ankündigungs-Trailer zu Tormented Souls zeigt uns nur wenig vom neuen Spiel. Wir sehen wie unsere Spielfigur, die schon einige Verletzungen davongetragen hat und eine Augenbinde trägt, in einer schwach erleuchteten Kirche steht.

Plötzlich wird es dunkel, und im flackernden Licht ihres angezündeten Feuerzeugs sehen wir, wie eine fiese Klaue nach den Schultern der ängstlichen Frau greift, bevor der Trailer mit einem Brüllen endet:

1:20 Tormented Souls II - Nachfolger zum Resident-Evil-Rivalen mit schaurigem Trailer angekündigt

Eine kurze Beschreibung verrät außerdem, dass Tormented Souls 2 wohl die Qualitäten des bei Spielerinnen und Spielern außerordentlich beliebten Vorgängers wiederbeleben will:

Caroline Walker kehrt in einem Sequel zum preistragenden, klassischen Survival-Horrorspiel zurück. Erkunde unheimliche Klöster und andere albtraumhafte Orte. Mach dich bereit und konfrontiere angsteinflößende Kreaturen, bewaffnet nur mit selbstgebastelten Waffen, während du verzweifelt versuchst, deine verfluchte Schwester zu retten.

Nachdem wir Caroline Walker schon im ersten Tormented Souls spielen durften, setzt Teil zwei ihre Geschichte fort. Dieses Mal müssen wir unsere Schwester aus größter Gefahr retten. Dabei verschlägt es uns nach Puerto Miller, eine südamerikanische Stadt mit dunkler Vergangenheit.

Neben den Kämpfen gegen unheimliche Monster verspricht Tormented Souls 2 auch schwierige Rätsel, bei denen wir verschiedene Ressourcen kombinieren müssen, um weiter zu kommen. Wann das Spiel erscheint, verraten die Entwickler bisher noch nicht.

Was haltet ihr vom ersten Trailer zu Tormented Souls 2? Habt ihr schon Teil eins begeistert gespielt und freut euch auf den Nachfolger? Oder habt ihr noch nie vom Vorgänger gehört, würdet aber gerne Survival-Horror im Stile von Resident Evil spielen? Oder spricht euch das Spiel bisher gar nicht an? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!