Sega belohnt alle, die während der Covid-19-Pandemie zuhause geblieben sind und verschenkt Total War: Shogun 2. Das Angebot startet heute bei Steam: Ihr dürft das Spiel unbegrenzt behalten, wenn ihr es während der Aktion eurer Bibliothek hinzufügt. Für andere Titel der Total-War-Reihe beginnt heute ebenfalls ein Sale.

Wie lange läuft die Gratis-Aktion? Start ist heute, also am 27. April, um 19 Uhr. Die Aktion endet am Freitag, 1. Mai, ebenfalls um 19 Uhr.

Wann startet der Total War Sale bei Steam? Die Rabatt-Aktionen gehen ab heute 19 Uhr los und laufen bis zum 4. Mai um 19 Uhr.

Welche Spiele sind im Sale enthalten? Laut der Ankündigung auf dem offiziellen Blog sind »ausgewählte historische« Total Wars und DLCs Teil des Sales. Ausdrücklich nicht dabei sind Total War: Three Kingdoms, Rome: Total War und die Total War: Warhammer-Spiele. Eine Übersicht der enthaltenen Titel findet ihr ab Sale-Start hier bei Steam.

Darum müsst ihr Total War: Shogun 2 ausprobieren

In Shogun 2, das 2011 erschien, kehrte die Strategie-Reihe zurück zu ihrem Ursprung - ins alte Japan. Wir vergaben im Test damals eine 87, weil es das bis dahin rundeste Total-War-Erlebnis bot. Besonders gut gefiel uns die Kampagne, in der ihr einen von neun japanischen Clans übernehmt. Den Wiederspielwert schätzten wir sehr hoch ein, weil jeder Clan unterschiedliche Herausforderungen stellt.

Die Reichsverwaltung wurde verschlankt und dadurch sogar spaßiger. Besondere Neuerung war, dass ihr eure Agenten erstmals spezialisieren konntet: Jeder bekam einen eigenen Talentbaum, in dem ihr zum Beispiel aus Ninjas Attentäter oder Saboteure machen könnt.

Für Neueinsteiger eignet sich Shogun 2 auf jeden Fall hervorragend, weil alle Elemente harmonisch ineinander greifen und auf Hochglanz poliert sind, ohne dass die Features erschlagend wirken. Unseren kompletten Test zu Shogun 2 findet ihr hier:

Falls ihr euch eine Wunschliste für den Sale anlegen wollt: Ein Ranking der 15 Total-War-Titel könnt ihr euch in unserer Topliste anschauen - Shogun 2 landet dort übrigens souverän in den Top 3.