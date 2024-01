Gratis-Update statt Bezahl-DLC: Total War Pharaoh bekommt neue Fraktionen und Einheiten

Mit High Tide erscheint das erste große Gratis-Update für Total War: Pharaoh.

Mit der einer großen Entschuldigung an die Community beendetet Creative Assembly das Jahr 2023. Die Spieler waren mit Total War: Pharaoh unzufrieden und das britische Studio kündigte Änderungen an. Mit dem ersten Gratis-Update werden diese nun in die Tat umgesetzt.

High Tide beinhaltet zwei neue Fraktionen

Am 25. Januar 2024 soll das erste große Update namens High Tide erscheinen und das wie angekündigt kostenlos. Highlight des DLC sind die zwei neuen Fraktionen aus den Seevölkern.

Die Sherden

Hordenfraktion ohne eigene Siedlungen, die sich durch das Land plündert

ohne eigene Siedlungen, die sich durch das Land plündert Anführer ist Iolaos

Spezialinfanterie (Nuraghe Warriors), die eine Schildkrötenformation zum Schutz bilden können

Sherden Bowmen sind Bogenschützen, die Brandpfeile verschießen

Die Peleset

Zunächst auch ein Nomadenvolk, das aber eine neue Heimat sucht und Siedlungen gründet

Anführer ist Walwetes

Nutzen Ochsenkarren, um Schocktruppen hinter den feindlichen Linien abzusetzen

Peleset Marines feuern Speersalven ab, bevor sie in den Nahkampf gehen

In Summe werden 37 neue Einheiten hinzugefügt. Beide Fraktionen nutzen die Mechanik War Spoils, die zusätzliche Ressourcen für das Plündern von Siedlungen gewährt. Die Sea People besitzen auch ein eigenes Pantheon mit fünf neuen Gottheiten.

Total-War-Experte Fabiano erklärt euch in diesem Video, was bei der eigentlich beliebten Strategiespiel-Reihe im Argen liegt:

12:35 Um Total War steht es aktuell so schlimm wie noch nie

Wieso der Gratis-DLC?

Im Dezember 2023 reagierte Creative Assembly mit einer bisher in der Spiele-Branche unüblichen Entschuldigung auf die Kritik am neusten Total War, aber auch den steigenden DLC-Preisen bei allen Spielen der Reihe.

Da die Fans mit dem Umfang von Pharaoh unzufrieden war und das Spiel für seine Innovationsarmut kritisierten.

CA reduzierte daraufhin den Preis von Pharaoh von 60 auf 40 Euro und erstattet auf Steam allen Nutzern die Differenz zurück. Die versprochenen Änderungen bei den DLCs setzt der Entwickler nun mit High Tide ebenfalls in die Tat um und veröffentlicht das Update kostenlos.

Das soll auch bei den kommenden Updates so bleiben, in Zukunft sind eine Vergrößerung der Karte, neue Fraktionen und zusätzliche Funktionen, wie eine Erbfolge der Anführer geplant.