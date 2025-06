Total War: Warhammer 3 bekommt einen riesigen Patch, aber das Spiel schrumpft dadurch um ein Drittel

Mit dem neuen Patch bekommen die Vampire in Warhammer 3 eine neue Einheit: Die Blood Knights. Also andere als sonst.

Seit dem 17. Juni 2025 könnt ihr für Total War: Warhammer 3 ein dermaßen dickes Update runterladen, dass selbst Call of Duty sich respektvoll an die Hutkrempe tippen würde: 55 GB an Überarbeitungen stehen auf dem Plan, darunter umfangreiche Änderungen der Items in Warhammer 3, KI-Anpassungen – und besonders wichtig: Die Kompression der Dateien selbst wird massiv angegangen.

Letzteres führt dazu, dass die Gesamtgröße von Total War: Warhammer 3 um rund 30 Prozent schrumpft. Wollt ihr das Spiel neu installieren, müsst ihr künftig also ein weniger dickes Paket runterladen. Und mehr noch: Durch diese Kompression sollen sich auch die Ladezeiten verbessern. Die Patch Notes sprechen beim Wechsel zum Kampf von Verkürzungen von 5 bis 42 Prozent.

Im Folgenden zeichnen wir die wichtigsten Änderungen des Mega-Patches 6.2 mit groben Strichen nach, die kompletten Patch Notes findet ihr auf Seite 2 dieses Artikels.

Also, fassen wir den Spaß mal zusammen:

Bessere Item-Progression : Der Patch räumt die Anzahl an Gegenständen für eure Lords auf. Es gibt jetzt weniger, aber dafür sollen sie sich im Schnitt sinnvoller und an euer Stärkelevel angepasst anfühlen.

: Der Patch räumt die Anzahl an Gegenständen für eure Lords auf. Es gibt jetzt weniger, aber dafür sollen sie sich im Schnitt sinnvoller und an euer Stärkelevel angepasst anfühlen. Neue Einheiten : Die Chaoszwerge bekommen mit den Hobgoblin Bolt Throwers eine neue erschwingliche Belagerungseinheit, die Vampire mit den neuen Blood Knights eine schwere Kavallerie. Die alten Blood Knights werden umbenannt in Blood Knights (Lances).

: Die Chaoszwerge bekommen mit den Hobgoblin Bolt Throwers eine neue erschwingliche Belagerungseinheit, die Vampire mit den neuen Blood Knights eine schwere Kavallerie. Die alten Blood Knights werden umbenannt in Blood Knights (Lances). Die besagte Datei-Kompression sorgt dafür, dass das Spiel insgesamt um rund 30 Prozent schrumpft und die Ladezeiten sich beschleunigen.

sorgt dafür, dass das Spiel insgesamt um rund 30 Prozent schrumpft und die Ladezeiten sich beschleunigen. Es gibt zwei neue Optionen für die Kampagnen-KI . Wenn ihr sie aktiviert, agieren kleine Fraktionen deutlich smarter auf ihr Umfeld und die Chancen steigen, dass sie bis ins Mid- und Lategame überleben. Außerdem reagieren die großen Fraktionen dadurch dynamischer auf Bedrohungen und neue Begegnungen.

. Wenn ihr sie aktiviert, agieren kleine Fraktionen deutlich smarter auf ihr Umfeld und die Chancen steigen, dass sie bis ins Mid- und Lategame überleben. Außerdem reagieren die großen Fraktionen dadurch dynamischer auf Bedrohungen und neue Begegnungen. Die sogenannten Portholes werden überarbeitet, also die kleinen Einheitengrafiken, wenn ihr eine Einheit anklickt. Sie sollen jetzt besser aussehen.

werden überarbeitet, also die kleinen Einheitengrafiken, wenn ihr eine Einheit anklickt. Sie sollen jetzt besser aussehen. Außerdem natürlich jede Menge Bugfixes und Detail-Anpassungen, die ihr auf Seite 2 findet.

Was haltet ihr von dem Update beziehungsweise vom aktuellen Zustand von Warhammer 3 im Allgemeinen? Schreibt es gerne in die Kommentare, vielleicht schauen wir uns das Riesen-Strategiespiel mal wieder im Nachtest an, falls es eine entsprechende Nachfrage geben sollte. Aber nun zu Seite 2 und den Patch Notes.