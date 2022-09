Trailer der Woche: GameStar gehört offenbar größtenteils zu Haus Slytherin

In der vergangenen Woche erschienen so einige schicke Trailer, die auch eure Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Die Videos, die unter den meistgesehenen am meisten hervorstachen, stellen wir euch hier vor. Im Mittelpunkt stehen dieses Mal vor allem Zauberschüler und Elitesoldaten.

10 Punkte für Slytherin?

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Avalanche Software | Release: 10. Februar 2023

Es würde sich wohl direkt anbieten, eine Umfrage unter GameStar-Lesern zu machen. Denn offenbar fühlen sich die meisten von euch am ehesten dem Haus Slytherin zugehörig, wenn man denn eure Trailer-Klicks als Votum verstehen darf. Vielleicht gefallen euch aber auch nur die Räumlichkeiten am besten.

Die Entwickler des Rollenspiels Hogwarts Legacy haben Videos zu allen vier Häusern veröffentlicht, denen ihr im Spiel beitreten könnt. Die gezeigten Gemeinschaftsräume kann man nur als Mitglied des jeweiligen Hauses betreten. Zwar habt ihr euch am häufigsten den Slytherin-Raum angeguckt, aber vielleicht interessiert euch dennoch Natalies Analyse aller vier Trailer:

27 6 Hogwarts Legacy 5 Details aus den Haus-Trailern, die mich als Fan begeistern

Der nächste große Shooter

Genre: Multiplayer-Shooter | Entwickler: Infinity Ward | Release: 28. Oktober 2022

Vielleicht liegt es am Scheitern von Battlefield 2042, dass viele von euch offenbar auf den Release der nächsten großen Shooter-Hoffnung warten. Modern Warfare 2 erscheint in knapp zwei Monaten und veröffentlichte letzte Woche gleich mehrere Trailer, die viele von euch interessierten. Der erste Clip ist zwar nur 15 Sekunden lang, zeigt aber ein umstrittenes Gadget, nämlich das Riot Shield.

Aber auch der Trailer zu den Inhalten der Collectors Edition hat euer Interesse hervorgerufen. Hier wurde auch viel darüber diskutiert, ob 110 Euro ein angemessener Preis für das Spiel und einige zusätzliche Digitale Inhalte ist. In unserer Preview erfahrt ihr übrigens, was wir von dem eher innovationsarmen Kurs des nächsten Call of Duty halten:

23 5 CoD Modern Warfare 2 enthüllt Keine Innovation, aber ein cleverer Plan

Ein schwieriges Mobile-Wagnis

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: XD | Release: Oktober 2022 (für Mobilgeräte, später für den PC)

Für die meisten Diskussionen sorgte jedoch ein möglicher Diablo-Konkurrent. Torchlight Infinite setzt wie auch schon Diablo Immortal auf eine Mobile-Version für Android und iOS. Der PC-Release soll dann erst später folgen. Wer interessiert ist, kann sich aber schon für eine Beta anmelden.

Nachdem der Vorgänger Torchlight 3 aber auch in unserem Test komplett abgeraucht ist, seid ihr mehr als skeptisch, ob Infinite Etwas zum besseren verändern kann. Abgesehen von einzelnen Gegenstimmen geben die meisten von euch an, dass die Reihe euer Vertrauen verspielt hat. Ob man sich nach einem großen Fehlschlag überhaupt noch auf das nächste Spiel eines Entwickler freuen kann, diskutiert auch Micha mit Maurice und Kalle Koschinsky im Podcast:

Was waren eure Lieblingstrailer in der vergangenen Woche? Findet ihr sie in unserem Artikel, oder sind sie zu Unrecht eher untergegangen? Und welche Trailer erhofft ihr euch für nächste Woche? Möchtet ihr mehr von Call of Duty sehen, oder freut ihr euch auf eventuelle Assassin's-Creed-Ankündigungen? Schreibt eure Meinung gerne in die Komentare!