Trailer der Woche: So einen Koop-Shooter gab's noch nie

Dass Ballern und Pizza bestens zusammenpassen, wissen Kinder der Generation LAN-Party längst.

Willkommen, liebe Leute! In unserer Trailerschau überrascht ein neuer Koop-Shooter mit einer ungewöhnlichen Nebenspeise: Pizza. Wie das zusammenpasst, zeigen wir euch jetzt in unserer wöchentlichen Trailerschau.

Auch dabei: Die Rückkehr von Silent Hill 2 als waschechtes Remake und ein unheimlicher Film, der an die besten Tage von True Detective erinnert. Also dann: Wir zeigen euch jetzt die spannendsten Trailer der Woche!

Platz 3: Silent Hill 2

1:50 Silent Hill 2 Remake: Neuer Trailer enthüllt das Release-Datum und zeigt ein bisschen Gameplay

Konami eifert offenbar Capcom und dessen überaus erfolgreichen Remakes von Resident Evil nach: Am 8. Oktober erscheint die Neuproduktion Silent Hill 2, für die Entwickler Bloober Team (Layers of Fear, Blair Witch) verantwortlich zeichnet. Da die Werbemaschine so langsam anläuft, gibt's auch schon erstes Bewegtbild zu sehen.

Silent Hill 2 kommt grafisch in der Gegenwart an, soviel scheint klar. Wir folgen dem Hauptdarsteller James auf der Suche nach seiner Frau ins abgelegene Städtchen Silent Hill – obwohl sie eigentlich tot ist. Doch ein Brief scheint das Gegenteil zu beweisen. Kann ihm Maria, eine seltsam vertraute Fremde, dabei helfen?

Indes erreicht die Branchenkrise auch Japan und damit Publisher wie Konami, Capcom und Sega. Im GameStar-Podcast zur Japan-Krise gehen wir näher darauf ein.

Platz 2: Longlegs

2:21 Longlegs: Ihr habt Spinnenangst? Dann ist dieser neue Horrorfilm vielleicht nichts für euch

Besonders die erste Staffel True Detective wird für das Hardboiled-Motiv, den reduzierten Stil und die zappendustere Atmosphäre auch heute noch von Fans gefeiert. Mit Longlegs kommt nun ein Horrorfilm heraus, der stellenweise wohlig an eben jene Serie erinnert.

Im Trailer zu Longlegs könnt ihr euch selbst anschauen, wie eine FBI-Agentin einen Killer verfolgt. Der Film von Regisseur Oz Perkins (Gretel & Hänsel) feiert am 29. August 2024 seine Kinopremiere in Deutschland.

Worin die Faszination von True Detective liegt, das erklärt euch Autor Michael Sonntag.

Platz 1: Pizza Bandit

0:44 In diesem koreanischen Koop-Shooter seid ihr Pizzabote und Auftragskiller zugleich

Ein Gangster mit Liebe zu Pizza erfüllt sich seinen Traum und eröffnet eine eigene Pizzeria. Leider läuft die Fressbude so schlecht, dass er mit einem Bein im Untergrund bleiben muss, um nicht pleite zu gehen. Das ist die Prämisse des Koop-Shooters Pizza Bandit.

Worum geht's? Ihr tretet in einer Reihe von Missionen allein oder mit bis zu drei weiteren Mitspielern an, schießt haufenweise Roboter zu Altmetall, jagt Kopfgeldern hinterher und liefert nebenbei die eine oder andere Pizza aus. Die Entwickler beschreiben das Gameplay von Pizza Bandit als Gears-ähnlich (allerdings ohne Deckungssystem). Die besagte Pizzeria dient als Operationsbasis.

Freut ihr euch auf etwas Abwechslung im Shooter-Genre? Könnt ihr das Silent Hill 2 Remake kaum erwarten? Oder braucht ihr dringend den True-Detective-Kick? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit anderen Lesern und Leserinnen.