Black Myth: Wukong will mit Grafik und Story überzeugen.

Kein anderes Spiel erreicht so viele Wunschlisteneinträge auf Steam wie Black Myth: Wukong. Ein neuer Story-Trailer vom grafisch imposanten Action-Rollenspiel stimmt auf den nahen Release ein.

Außerdem seht ihr einen Bosskampf wie ein Vulkanausbruch und die aufgemotzte Rückkehr eines wahren Allzeitklassikers. Viel Spaß bei unseren Trailern der Woche!

Für frische Steam-Geheimtipps könnt ihr diesem Pfad folgen:

Platz 3: Hunt Showdown 1896

0:45 In Hunt: Showdown 1896 lauert ab nächster Woche eine ganz neue (und feurige) Bedrohung auf euch

Schon wieder Hunt: Showdown 1896 in der Trailerschau? Crytek macht halt auch keine halben Sachen, was szenische Trailer betrifft. Diesmal gibt's obendrein Gameplay zu sehen, und zwar vom neuen Mini-Boss namens Hellborn.

Dies könnte das letzte Video vor dem tiefgreifenden Engine-Update am 15. August gewesen sein. Wenn ihr wissen wollt, was da noch alles drinsteckt, oder das Spiel erstmal kennenlernen möchtet, findet ihr hier unsere ausführliche Video-Vorschau:

15:04 Hunt: Showdown 1896 - Vorschau-Video: Crytek bringt einen der besten Shooter in die Zukunft!

Platz 2: Baphomet's Fluch 4K

1:55 Baphomets Fluch in 4K: Trailer zum Remaster zeigt den fulminanten Spielbeginn des Klassikers

Ein Trailer für alte Leute und solche, die mit zehn Jahren schon die Klassiker ihrer Eltern gespielt haben: Baphomet's Fluch kehrt als Reforged Edition in 4K zurück, und bleibt ansonsten weitgehend unangetastet. Ist ja ein Remaster.

Richtig gute Gründe für Änderungen sucht man wohl ohnehin mit der Lupe, schließlich wird das Original als eines der besten Point&Click-Adventures aller Zeiten gehandelt. Für Dimi gehört Baphomet's Fluch zu seinen Favoriten – vor allem wegen der Story.

Platz 1: Black Myth Wukong

4:46 Zum meistgewünschten Steam-Spiel des Planeten gibt's jetzt den finalen Trailer vor Release

Mit über 600.000 Einträgen in den globalen Steam-Wunschlisten lässt Black Myth: Wukong andere Spiele weit hinter sich. Auf Platz 2 folgt Indie-Hoffnung Hollow Knight: Silksong mit nur knapp 300.000 Wishlistings. Kurzum: Kein kommendes Steam-Spiel kann dem Action-Rollenspiel in puncto messbare Vorfreude das Wasser reichen.

Black Myth: Wukong gespielt Wunderschön und ganz anders, als wir erwartet haben von Elena Schulz

Black Myth: Wukong weiß grafisch zu überzeugen und will bei der Handlung in die Tiefe gehen, was der neue Trailer kurz vor Release zeigen soll. Und Gameplay? Was unsere Expertin Elena nach dem Probe spielen zum Kontrast aus Schönheit und Härte sagt, erfahrt ihr in obigem Artikel. Und das Action-Rollenspiel fühlt sich für sie stellenweise völlig anders an, als es bisher den Eindruck erweckt hatte.