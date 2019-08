Spieleentwickler gilt für viele Zocker als Traumjob. Aber wie sieht der Alltag für Mitarbeiter in einem Entwicklerstudio wirklich aus? Wie gehen Entwickler mit Crunch um mit welchen Vorurteilen sehen sie sich konfrontiert?

Wir haben auf der gamescom 2019 in Köln drei Entwicklern genau diese Fragen gestellt. Mit dabei waren Ginas Vörde und Thomas Peter Paul von King Art Games (Iron Harvest) und Caspar Michel von Rockfish Games (Everspace 2).

