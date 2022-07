Truck Simulator: Realistischer als mit diesem irrsinnigen Setup könnt ihr nicht spielen

Während viele von uns die verschiedensten Spiele ausprobieren, gibt es für andere ein bestimmtes Spiel, in das all ihre Zeit fließt. So ist es sicher auch bei dem Spieler, der unter dem Namen Rico Trucker 1 den American Truck Simulator auf YouTube streamt. Denn er hat sich ein unglaublich detailliertes und aufwändiges Gaming-Setup gebaut, das sich auf den ersten Blick kaum vom Inneren eines echten Trucks unterscheiden lässt.

Übertroffen wird der Aufwand für dieses Setup wohl höchstens von Projekten wie diesem:

Immersiver wird es nicht

Rico steuert nicht nur über ein Lenkrad, Schalthebel und Pedale, sondern bildet mit mehreren Bildschirmen auch die Windschutzscheibe und Seitenfenster des Trucks nach. Seine Fahrerkabine verfügt außerdem über die passende Innenausstattung samt funktionierender Anzeigen, Sitzen und Funkgerät. Am besten, ihr schaut selbst einmal in eines seiner Videos rein:

Der aus den USA stammende Streamer überträgt seine Fahrten quer durch die vereinigten Staaten regelmäßig als Livestream. Während er hier eher wenige Zuschauer hat, erregte ein kurzes Video aus seinem Stream große Aufmerksamkeit und Begeisterung auf Twitter. Falls ihr selbst mal bei Rico reinschauen wollt, könnt ihr das auf YouTube oder Twitch tun.

Wenn ihr dagegen selbst gern mit PS-starken Maschinen durch Amerika brausen wollt, dann schaut euch am besten unseren Test zum Trucksimulator an:

Was haltet ihr von diesem aufwändigen Setup? Spielt ihr selbst Simulatoren und würdet euch eine Fahrerkabine oder ein Flugzeug-Cockpit wünschen? Oder braucht ihr so eine Umgebung gar nicht, um komplett in einem Spiel zu versinken? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!