Im American Truck Simulator suchen jetzt echte Speditionen nach LKW-Fahrern

Im American Truck Simulator wird jetzt für echte Jobs geworben.

Simulationen wollen uns möglichst realistisch erleben lassen, wie es ist einen Bauernhof zu bewirtschaften, Pilot zu sein oder eben einen großen LKW zu steuern. Ein amerikanisches Unternehmen hofft nun darauf, dass Spielerinnen und Spieler ihr Hobby zum Beruf machen wollen, und sucht im American Truck Simulator nach Fahrern.

Entwickler erklärt Kooperation

Laut einem Steam-Update ist der amerikanische Logistikdienstleister Schneider International auf die Entwickler zugekommen, mit der Bitte, bei seiner Werbekampagne zu helfen. So fehle es dem Unternehmen an Fachkräften, nach denen sie auch in der Fanbase des Truck Simulators suchen wollen.

Die Entwickler seien froh gewesen, Schneider, und der Logistik-Industrie helfen zu können. Seit kurzem sind auf Werbetafeln im Spiel deshalb Jobanzeigen des Unternehmens zu sehen:

Zuvor waren auf den Werbetafeln meist Ankündigungen von DLCs oder Updates für das Spiel zu sehen.

Gegenüber den Spielerinnen und Spielern erklären die Entwickler, was sie sich davon erhoffen:

Wir respektieren eure Spiel-Erfahrung und wollen sicherstellen, dass sie angenehm und immersiv bleib. Wir glauben, dass die Präsentation von Industrie-bezogenen Inhalten im Spiel relevant und nützlich sein kann. Außerdem wird vielleicht jemand über eine Jobanzeige stolpern, was ihn oder seine Freunde dazu bringt, sich über eine Bewerbung bei Schneider National oder eine Karriere in der Logistik-Industrie Gedanken zu machen.

In Zukunft, so deuten die Entwickler an, soll es auch nicht nur bei der aktuellen Werbung für Schneider bleiben. Der American Truck Simulator diene momentan nur als Experiment. In Zukunft wolle man aber mehr Möglichkeiten finden, für Dinge von Wert und Bedeutung Aufmerksamkeit in der Spielwelt zu erzeugen. Was genau man plant, bleibt aber bisher unklar.