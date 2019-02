Mittlerweile haben Streaming-Plattformen für viele den Fernsehkonsum ersetzt. Die Zuschauerzahlen von Twitch und Co. sind 2018 weiter gestiegen, wie die Analyseseite StreamElements nun in einem Bericht zusammengefasst hat.

Zunächst mal ein paar Zahlen: 2018 haben alle Zuschauer zusammen 9,36 Milliarden Stunden auf Twitch verbracht, auf Youtube 2,31 Milliarden. Microsofts Streaming-Plattform Mixer kam dagegen lediglich auf 167,96 Millionen geschaute Stunden.

Beim Wachstum dreht sich allerdings diese Reihenfolge, zumindest bei den relativen Zahlen. Mixer kann 39,6 Millionen Stunden mehr vorweisen als 2017 (+179 Prozent), Youtube Live kommt auf 414,5 Millionen (+104 Prozent) und Twitch auf 506 Millionen (+25 Prozent) mehr als im Vorjahr.

Der Sturz der Top-Streamer

Aus den Statistiken von StreamElements geht auch hervor, dass die 100 meistgeschauten Streamer auf Twitch erstmals von den Streamern auf den Plätzen 101-1.000 geschlagen wurden, wenn es um die geschauten Stunden geht.

Allerdings liegen die Top-100-Streamer bei der durchschnittlichen Zuschauerzeit noch immer vorne und kommen hier auf 44,5 Minuten. Die Streamer auf den Plätzen 101-1.000 kommen dagegen nur auf 34,5 Minuten, die Plätze 1.001 - 10.000 sogar nur auf 27,4 Minuten.

Fortnite dominiert - und verliert trotzdem Zuschauer

Fortnite ist das meistgeschaute Spiel auf Twitch 2018 und kommt laut StreamElements auf rund 1,36 Milliarden geschaute Stunden. Im Vorjahr tauchte es nicht einmal in den Top 10 auf. Doch bei Fortnite sieht man auch noch einen anderen Trend: Vom zweiten Quartal 2018 bis heute sind die Zuschauerzahlen um etwa 15 Prozent zurückgegangen.

2017 führte League of Legends die Liste mit rund einer Milliarde Stunden an, 2018 muss es sich mit Platz zwei und rund 986 Millionen Stunden zufriedengeben. Playerunknown's Battlegrounds ist von Platz zwei auf fünf gefallen, von rund 538 Millionen geschauten Stunden auf 454 Millionen.

Auf Platz 3 befindet sich 2018 kein Spiel, sondern die Kategorie IRL / Just Chatting, in der Streamer ihren Zuschauern einen Einblick in ihr Leben geben und locker über verschiedene Themen quatschen. Allerdings hat Twitch diese Kategorie aus acht Unterkategorien wie Just Chatting, ASMR und Food & Drink für die Statistik zusammengebaut, was die geschauten Stunden natürlich erhöht.

Die meistgeschauten Spiele 2018 auf Twitch

Für etwas mehr Übersicht seht ihr hier die zehn erfolgreichsten Twitch-Spiele 2018. Zusammen kamen sie auf 5,23 Milliarden geschaute Stunden und schlagen damit locker das Vorjahr. 2017 kamen die zehn erfolgreichsten Spiele auf 3,6 Milliarden Stunden.