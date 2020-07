Twitch: Kind verschenkt das komplette Geld seiner Eltern an Streamer

Seinen Lieblings-Streamern auf Twitch beim Zocken zuzuschauen, kostet normalerweise nichts außer Zeit. Wer darauf Lust hat, kann seine Favoriten aber mit Spenden und Kanal-Abonnements finanziell unterstützen und wird zumeist mit einer freudigen Reaktion belohnt.

Ein junger Zuschauer hat es nun wohl etwas zu gut mit seinen Idolen gemeint: Wie eine verzweifelte Mutter auf Reddit berichtet, hat ihr Sohn das komplette Bankkonto seiner Eltern geplündert und insgesamt knapp 20.000 US-Dollar an verschiedene Streamer verschenkt.

Kind verprasst Ersparnisse seiner Eltern auf Twitch

Das ist passiert: Wie die Frau berichtet, hat der junge Fortnite-Fan das komplette Geld im Verlauf von 17 Tagen unter die Leute gebracht. Zu den Beschenkten gehören unter anderem die äußerst populären Streamern Tfue, Gorb und Ewokttv. Zudem gingen Teile des Geldes an NFL-Footballprofi Kurt Benkert sowie NBA-Basketballspieler Meyers Leonard.

So konnte es dazu kommen: Um sich sein Mittagessen in der Schulkantine kaufen zu können, benötigte das Kind eine Debitkarte, auf die von den Eltern ursprünglich nur das Essensgeld eingezahlt wurde. Die Mutter vermutet, dass er irgendwie das Passwort für ihren Online-Banking-Zugang herausgefunden haben muss und so selbstständig weitere Beträge auf seine Karte einzahlen konnte - die er dann auf Twitch für Abos und Spenden ausgab.

Bekommt die Familie das Geld zurück?

Aktuell sieht es nicht danach aus, als würde die Familie einfach wieder zurück an ihr Geld gelangen können. Wie die Mutter im Reddit-Beitrag berichtet, habe sie bereits vor zwei Wochen Twitch und die Rechtsabteilung von Amazon kontaktiert, aber bislang keine Rückmeldung erhalten.

Auch ihre Bank konnte ihr nicht weiterhelfen: Nachdem sie bemerkt hatte, dass all ihre Bankkonten und die Debitkarte des Jungen gesperrt wurden, nahm sie direkt Kontakt auf. Jedoch kann die Bank die Zahlungen nur rückgängig machen, wenn die Frau Anklage gegen ihren eigenen Sohn erhebt. Sie steht, laut eigenen Aussagen, nun also vor der Wahl, ihrem Kind eine Vorstrafe zu verpassen oder die Sache selbst auszubaden, sollte Twitch auf ihre Anfrage nicht reagieren.

Auch zu einigen Streamern konnte sie bereits Kontakt aufnehmen - allerdings können diese die Spenden nicht mehr nachverfolgen, da Twitch das Konto des Kindes bereits gelöscht hat.

Dem Jungen drohen jetzt aber ernsthafte Konsequenzen: Nicht nur hat er Computerverbot bekommen, seine Eltern suchen aktuell auch einen Käufer für seinen Gaming-PC. Zudem befindet sich das Kind nun in psychosozialer Beratung. Sollte die Familie das Geld nicht vollständig zurückbekommen können, muss der junge Mann das Geld seinen Eltern in der Zukunft selbst zurückzahlen: