Twitch: Großer Streamer hört auf, um neuen Sinn im Leben zu finden

Der beliebte Twitch-Streamer Mitch Jones hat offiziell seine Karriere beendet: Trotz riesigem Erfolg als WoW-Profi, Musiker und Entertainer, kehrt der Streaming-Star seinen fast 600.000 Followern nun den Rücken.

Doch statt mit Enttäuschung reagieren seine Anhänger und Kollegen mit viel Verständnis - denn die Gründe für seinen Abgang sind für die allermeisten gut nachvollziehbar.

Knapp zehn Jahre lang war Mitch Jones auf Twitch aktiv. Große Beliebtheit erlangte er mit seinen Streams zu World of Warcraft, in denen er den Magier »Watchmeblink« verkörperte und sich als hochklassiger Spieler einen Namen machen konnte.

Auf den ersten Blick lief für ihn alles bestens: Seit dem Release von WoW Shadowlands war sein Stream so erfolgreich wie nie und die Zuschauerzahlen lagen auf einem Allzeithoch.

Jedoch kämpfte Mitch nun schon seit geraumer Zeit mit seiner mentalen Gesundheit: In seinem letzten Stream am 21. April 2021, wirkte der Streamer überaus emotional.

Er sprach davon, keinen Sinn mehr im Leben zu sehen und betrauerte den Tod seines ehemals besten Freundes Byron »Reckful« Bernstein, der überraschend im vergangenen Sommer verstorben war.

Kurze Zeit später veröffentlichte er ein rührendes Abschiedsvideo:

Link zum YouTube-Inhalt

"Livestreaming war sehr gut für mich und ich habe viele coole Leute getroffen und viele gute Dinge sind mir passiert, aber aus irgendeinem Grund ist mein Herz einfach nicht mehr dabei. (…)



Ich hatte wirklich einige magische Momente als Streamer und diese Tage sind vorbei. Jeder Tag, an dem ich weitermache, fühlt sich einfach so an, als würde ich versuchen, etwas noch einmal zu erleben, dessen Höhepunkt ich bereits erreicht habe. Als ich mit Byron (Reckful) und Bruder Toe (Toez) zusammenlebte, chillten wir jeden Tag nur, Pokémon GO, all das war so gut. Und das waren einige der besten Erinnerungen meines Lebens.



Aber ich habe 10 Jahre lang gestreamt und es erinnert mich nur noch an die Zeiten in der Vergangenheit. Jedes Mal, wenn ich live gehe, werde ich an alles erinnert. Es fällt mir schwer, einfach nur da zu sitzen und diese permanente Erinnerung an meine Vergangenheit und die Freunde zu durchleben, die ich nie wieder sehen werde."