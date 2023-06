Tote Ehefrau und depressiver Bruder: Twitch-Streamer erlebt in einem Mittelalter-Aufbauspiel ein Desaster

Maurice wollte Norland als König regieren, aber das lief schlechter als gedacht.

Norland kann selbst die größten Könige brechen! Das zeigt sich in einer Anspielsession unseres hauseigenen Twitch-Adels Maurice Weber. Dieser wagte sich an das Aufbauspiel im Mittelalter und hatte königliche Pläne, doch am Ende ging so gut wie alles schief.

Drama mit der Ehefrau

Direkt zu Beginn des Streams kommt es sofort knüppelhart für Maurice und seinen erwählten König Mauritius. Denn seine Ehefrau Estella wird von einer Räuberbande entführt und als Geisel gehalten. Ehrbar wie er ist, stellt Maurice also eine Armee zusammen, die seine Frau den Räubern entreißen soll.

Zu diesem Zweck heuert Maurice eine Bande Söldner an und erstellt eine Armee, die von seinem König angeführt wird. Doch beim Lager der Banditen angekommen, gibt es eine Überraschung. Die Banditen sind selbst in Unterzahl den Söldnern überlegen und zerschlagen die Armee. Schlimmer noch, Estella wird in den Wirren einfach umgebracht.

Maurices großer Fehler - er hatte seine Söldner nicht bewaffnet.

Von der Depression zur Intrige

Damit aber noch lange nicht genug. Nachdem König Mauritius während des verlorenen Feldzuges verschollen geht, braut sich in der Heimat Übles zusammen. Der zurückgelassene Bruder Rangerius stürzt in eine tiefe Depression. Schuld daran sind ein Mangel an Alkohol, an Essen, an Glauben und an ähm ... Gesellschaft.

Kurz darauf sinkt auch noch seine Meinung von Mauritius spürbar, da offenbar ein Intrigant in der Stadt böse Gerüchte über den verschollenen König verbreitet hat. Das geht sogar so weit, dass Rangerius nicht mehr auf die Befehle seines Königs hört, als der schließlich zurückkehrt.

Den kompletten Stream von Maurice könnt ihr hier nachholen, seine Abenteuer in Norland beginnen bei 04:15:10.

Was für ein Spiel ist das?

Norland ist ein neue Aufbauspiel, das wie Rimworld die absurdesten Geschichten hervorbringt. Hier verkörpert ihr aber eine adelige Familie im Mittelalter und müsst euch darum bemühen, eure Verwandten am Leben zu erhalten. Allerdings leben in euren Siedlungen auch Untertanen und Gäste, die ebenfalls gut versorgt sein wollen. Wer Erfahrung mit Crusader Kings 3 hat, wird sich auch in Norland wohlfühlen.

Norland ist auf Steam derzeit als Demo spielbar, hat aber noch keinen konkreten Release-Termin. Weder für die Vollversion, noch für den geplanten Early Access. Unser Autor Dennis war von dem Mittelalter-Sandkasten ebenfalls ziemlich beeindruckt.

Was ist eure Meinung zu Norland? Habt ihr das Spiel schon selber ausprobiert und wenn ja, was ist euch alles wiederfahren? Habt ihr ähnlich gelitten wie Maurice oder ist euer König geschickter vorgegangen? Kanntet ihr das Spiel überhaupt schon, oder seid ihr jetzt erst daran interessiert? Schreibt uns eure Gedanken und Geschichten in die Kommentare!