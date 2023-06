Steam Next ist ein Fest für Aufbau-Fans: Diese 5 Spiele solltet ihr unbedingt ausprobieren

Gord und Laysara sind zwei von vielen Aufauspielen, zu denen es auf Steam aktuell Demos gibt.

Reihenweise kostenlose Demos sind aktuell auf Steam verfügbar und lassen euch einen Blick in die Zukunft werfen! Welche Spiele erwarten uns in den nächsten Wochen und Monaten? Machen sie Spaß? Davon könnt ihr euch jetzt in vielen Fällen selbst überzeugen.

Gerade Aufbauspiele sind beim Steam Next Fest mit ein paar wirklich aussichtsreichen Kandidaten vertreten. Und da GameStar-Leserinnen und -Leser dieses Genre in der Regel lieben, findet ihr hier die fünf aktuell spannendsten Aufbau-Demos auf Steam.

Ein paar davon finden sich auch schon in unserer großen Übersicht zum Steam Next Fest.

1. Gord

2:35 Gord: Trailer zum düsteren Fantasy-Aufbauspiel erzählt von Mysterien - und verrät Releasezeitraum

Entwickler: Covenant

Covenant Release: 8. August 2022

In Gord verschlägt es euch in ein düsteres Fantasy-Universum, die von der selben mythologischen Welt wie das Universum aus The Witcher geprägt wurde. Hier lauern grausige Monster und noch grausamere Herrscher auf euch. Als Vogt müsst ihr in einen finsteren Wald vorstoßen und errichtet von Mission zu Mission ein neues Gord - wobei es sich um ein von Palisaden umringt Lager handelt.

In Gord müsst ihr euch aber nicht nur darum kümmern, dass euer Gord wächst und gedeiht. Ihr müsst außerdem die dunklen Wälder ringsherum erforschen und darauf achten, dass die Dunkelheit, die Monster und mancher Dämon eurer Bewohner nicht in den Wahnsinn treibt.

2. Laysara: Summit Kingdom

1:52 Laysara: Summit Kingdom wird eine Städtebau-Sim mit dramatisch guter Aussicht

Entwickler: Quite OK Games

Quite OK Games Release: 2023

Laysara sticht aus zwei Gründen aus der Masse hervor: Erstens weist das Aufbauspiel eine beachtliche Optik für ein Indiespiel auf und zweitens versetzt es das Aufbaugenre in ungeahnte Höhen. Wie in Anno müsst ihr hier sehr genau darauf achten, wo ihr eure Gebäude hinsetzt. Das liegt daran, dass zur Aufstufung eurer Bevölkerung möglichst effiziente Wege zwischen den Produktionsketten liegen sollten. Aber eben auch daran, dass ihr nur begrenzt Platz habt.

Immerhin steht eure Siedlung auf einem Berg. Hier errichtet ihr kleine Ortschaften im tibetischen Stil und arbeitet euch immer weiter nach oben, bis ihr schließlich den Gipfel erreicht. Eine schöne Idee in einem Genre, das oft eher auf flache Umgebungen setzt.

3. Norland

2:14 Norland: Der Trailer zeigt, wie ein mittelalterliches Aufbauspiel im Chaos versinkt

Entwickler: Long Jaunt

Long Jaunt Release: Unbekannt

Norland klingt tatsächlich wie ein wahrgewordener Traum, wenn ihr euch für Rimworld und Crusader Kings gleichermaßen begeistern könnt. Wie in Rimworld errichtet ihr in diesem Spiel eure eigene Stadt voller fleißiger Untertanen, die alle eine eigene Persönlichkeit mitbringen. Doch Norland versetzt das Setting ins Mittelalter und bringt damit eine gewaltige Prise Ständegesellschaft gleich mit.

Grafisch mag dieses Aufbauspiel nicht besonders beeindruckend wirken, doch seine wahre Stärke liegt in den Geschichten, die es erzählen will. Euer wichtigstes Ziel sollte es derweil sein, das Überleben eurer Adelsfamilie zu sichern. Doch das unvorhersehbare Verhalten von Sohn, Frau oder Untertanen kann dieses Ansinnen schnell durchkreuzen.

4. SteamWorld Build

0:50 Der Wuselfaktor im Trailer zum neuen Aufbauspiel SteamWorld Build ist fantastisch

Entwickler: Thunderful Development

Thunderful Development Release: Unbekannt

Die Demo von SteamWorld Build sorgte bereits vor einigen Wochen für Aufsehen, da es sich als überraschend durchdachtes und vor allem hübsch designtes Aufbauspiel entpuppte. Ihr legt damit los, dass ihr für Roboter-Cowboys eine Bergbaustadt in der Wüste aushebt, doch bald müsst ihr euch um noch deutlich mehr als Unterkünfte für die verchromten Arbeiter kümmern.

Denn neben der Oberfläche unter der prallen Sonne könnt ihr hier auch in den Untergrund herabsteigen. Hier richtet ihr einen alten Minenschacht wieder her, indem ihr das Erdreich abtragt und gleichzeitig neue Ressourcen erschließt. Anspruchsvoll spielt sich das nicht, weiß aber trotzdem durchweg zu motivieren. Damit eignet sich SteamWorld Build vor allem auch dann für euch, wenn ihr gerade erst mit Aufbauspielen loslegt.

5. New Cycle

1:30 Die postapokalyptische Aufbaustrategie New Cycle lässt sich schon jetzt anspielen

Entwickler: Core Engage

Core Engage Release: Unbekannt

New Cycle erinnert in vielen Bereichen an das ein paar Jahre ältere Endzone: A World Apart. Auch hier müsst ihr euch wieder in eine von der Apokalypse zerstörte Welt wagen und macht euch daran, das gefährliche Umland erneut zu besiedeln. Auf der Suche nach einem neuen Sinn lasst ihr euch an Ort und Stelle nieder. Um zu überleben, müsst ihr die Ressourcen-Produktion in Schwung bringen und greift dafür auf alles zurück, was von der Erde noch übrig ist.

Unvorhersehbare Naturkatastrophen machen euch das Leben allerdings nicht leichter und auch die Moral eurer anfangs noch treuen Untergebenen kann schnell sinken, wenn sie anfangen an euren Kompetenzen zu zweifeln. Das sollte besser nicht passieren und ist am ehesten zu vermeiden, wenn ihr ihren Bedürfnissen nachkommt.

Habt ihr noch mehr Aufbauspiele auf Steam entdeckt, die sich momentan spielen lassen? War eines darunter, das euch besonders gut gefallen hat? Schreibt uns davon in den Kommentaren!