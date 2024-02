Neues Mittelalter-Aufbauspiel startet bald im Early Access - mit dem Publisher von Manor Lords

In der Mittelalter-Simulation Norland können die absurdesten Geschichten entstehen.

RimWorld im Mittelalter? Das klingt in den Ohren vieler Aufbau-Fans nicht nur cool, sondern wird noch 2024 Realität. Die Rede ist von Norland, das bereits in wenigen Monaten unter den Fittichen des Publishers von Manor Lords und Against the Storm im Early-Access starten soll.

Was ist Norland?

Norland ist eine Mittelalter-Aufbausimulation, in der ihr euer eigenes Königreich aufbaut und kontrolliert. Ihr übernehmt die Kontrolle über die Mitglieder einer Adelsfamilie und versucht euer Volk zusammenzuhalten und euer Reich zu erweitern. Einen Trailer seht ihr hier:

2:14 Norland: Der Trailer zeigt, wie ein mittelalterliches Aufbauspiel im Chaos versinkt

Um Letzteres zu bewerkstelligen, müsst ihr Handel, Politik, Diplomatie und Intrigen mit den benachbarten Provinzen betreiben. Und wenn euch das irgendwann zu blöd werden sollte, macht ihr sie einfach platt und nehmt euch, was ihr haben wollt. Soweit die Theorie – doch sowohl euer taktisches Geschick als auch äußere Umstände können euch im Weg stehen.

Zum Beispiel brechen Krankheiten aus oder Einwohner rebellieren. Die Revolte ist freilich nichts, was nicht durch einen gezielten Dolchstoß oder einen sonnigen Nachmittag am Pranger geregelt werden könnte. Ihr seht, es gibt eine Menge zu tun in Norland.

Ob das alles funktioniert und Spaß macht, könnt ihr bereits in wenigen Monaten selbst herausfinden. Denn Norland soll im Mai 2024 in den Early-Access starten.

Ein Publisher mit Aufbau-Expertise

Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, wird Norland über den Publisher Hooded Horse veröffentlicht. Dieser ist auf Aufbau- und Strategiespiele spezialisiert und machte sich in den letzten Monaten besonders durch die erfolgreiche Veröffentlichung von Against the Storm sowie dem anstehenden Manor Lords einen Namen.

