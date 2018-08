Wenn bei euch schon mal das Retrofieber diagnostiziert wurde, dürft ihr unseren Livestream am heutigen Freitag nicht verpassen. Ab 18 Uhr entführt euch Johannes bei GameStar Insider in die Krankenhausflure von Two Point Hospital.

Wann? Freitag, 17. August 2018

Uhrzeit? 18 bis 20 Uhr

Wo? Auf Twitch, im OP-Saal 18!

Die Krankenhaus-Management-Sim ist der geistige Nachfolger des legendären Theme Hospital von Bullfrog. Zwar fehlt ihm der richtige Name, dafür sind mit Mark Webley und Gary Carr die original Entwickler an Bord - und das merkt man. Vom Spielprinzip über den Grafikstil bis zu den verrückten Krankheiten bleibt Two Point Hospital der kultigen Vorlage treu.

Wollt ihr schon deutlich vor dem Release am 30. August die Desinfektionsmittel-geschwängerte Krankenhausluft von Two Point Hospital schnuppern? Dann schaltet heute Abend auf Twitch ein.