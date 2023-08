Ubisoft hatte große Pläne für eine Open World: Mix aus Elden Ring und Zelda

Der Nachfolger von Immortals Fenyx Rising hätte völlig anders ausgesehen als der erste Teil.

Damit hätte Ubisoft mal etwas Neues gewagt: Immortals 2 sollte völlig anders werden, als man es von den Open-World-Spielen des Studios bisher gewohnt war. Wie Axios berichtet, sollte der Nachfolger von Immortals Fenyx Rising nicht nur dem Comic-Look Lebewohl sagen, sondern sich auch stark an dem gefeierten Elden Ring orientieren.

Was war geplant?

Setting: Statt sich erneut auf Griechenland und die damit verbundenen Götter aus dem Olymp zu konzentrieren, sollte euch Immortals 2 zur pazifischen Inselgruppe Polynesien schicken. Das Gebiet erstreckt sich zwischen Hawaii, Neuseeland und der Osterinsel. Wir wären also viel mit dem Boot unterwegs gewesen, ähnlich wie im Zelda-Spiel The Wind Waker.

Grafik: Der kindliche Animationsstil sollte weichen, die Charaktere hätten im zweiten Teil ein realistischeres Aussehen erhalten.

Open World: Der wohl größte Unterschied zeigt sich in der Spielwelt. Statt sich wie üblich auf etliche Questmarker, einen Kompass und weitere typische Merkmale der Ubisoft-Formel zu verlassen, sollte der Titel eher wie Elden Ring funktionieren. Wir sollten selbst herausfinden, wo es als Nächstes hingeht, was die Orte für uns bereithalten und uns allgemein weniger an die Hand nehmen. Lediglich mit Windrichtungen, Spuren wilder Tiere und dem Sternenhimmel hätten wir uns orientieren sollen.

Noch mehr Änderungen: Zusätzlich wäre die Erzählerstimme aus dem ersten Teil nicht wiedergekehrt und auch die Dichte an Rätseln sollte sich deutlich dezimieren.

Bei den vielen Veränderungen wurde auch in Erwägung gezogen, ob es sich nicht besser als eigenständiges Spiel anbot statt eines Sequels. Die Frage hat sich aber nun ohnehin erledigt.

Entwicklung abgebrochen

Wie Ubisoft im Juli dieses Jahres bekannt gab, wurde das Projekt bereits eingestellt. Das Studio in Quebec soll sich laut Ubisoft neu zuordnen und die Ressourcen in bisher unangekündigte Projekte stecken. Dabei war bereits eine interne Demo mit einigen Spielstunden vorhanden. Laut Axios kam diese Neuigkeit auch für die Entwickler überraschend.

Immortals 2 ist nicht das einzige Spiel, welches von Ubisoft abgesägt wurde: Im Januar wurden drei Spiele eingestellt, um sich auf die großen Spielereihen wie Assassin’s Creed zu konzentrieren. Wenn man die schiere Anzahl an angekündigten AC-Spielen bedenkt, ist das nicht so verwunderlich.

Hättet ihr euch auf ein Immortals Fenyx Rising 2 gefreut oder hat euch der erste Teil bereits nicht sonderlich begeistert? Was haltet ihr von den Vorstellungen der Entwickler, klingt das nach guten Spielideen oder steckt da zu wenig Immortals für euch drin? Auf welchen angekündigten Ubisoft-Titel freut ihr euch aktuell am meisten, Star Wars Outlaws oder doch ein Assassin's Creed? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!