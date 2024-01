Steam: Eine richtig coole Open World im Zelda-Stil ist gerade 90 Prozent günstiger

Steam lässt euch das Abenteuer im mythischen Griechenland derzeit besonders günstig abstauben.

Lust auf eine Reise ins mythologische Griechenland mit Zelda-Einschlag - eine gehörige Prise Humor seitens der göttlichen Reisebegleiter inklusive? Immortals Fenyx Rising bietet euch genau das.

Der Titel aus dem Hause Ubisoft ist derzeit kräftig rabattiert auf Steam zu haben. Die Basisversion bekommt ihr um 90 Prozent reduziert für rund sechs und die im gleichen Maße herabgesetzte Gold-Variante mit allen DLCs dabei für knapp zehn Euro.

Komplizierter Name, lohnendes Erlebnis

Ja, mit der Benennung hat sich Ubisoft dereinst wahrscheinlich keinen Gefallen getan. Doch Immortals Fenyx Rising war damals und ist auch heute noch als Spiel durchaus einen Blick wert. Denn der Titel vermag auch Jahre später mit seinem lockeren Mix aus Erkundung, Rätsel und Kampf zu gefallen.

Denn für Fenyx gibt es so einiges zu tun, zum Beispiel:

Spektakuläre Landschaften Stück für Stück entdecken

Garstige Monster hauen

Sich mit Göttern anlegen oder ihnen Gefallen tun

Physikrätsel lösen

Und mitunter fühlt sich der geneigte Spieler dabei nicht selten an die jüngsten Teile von Nintendos berühmter Serie The Legend of Zelda erinnert. Hieraus zogen die kreativen Köpfe bei Ubisoft nämlich unzweifelhaft einen Teil der Inspiration für diese damals von allen anderen des Publishers deutlich abweichende Open World.

14:01 Immortals: Fenyx Rising - Test-Video zum neuen Open-World-Spiel von Ubisoft

Game Pass: Wer Abonnent von Microsofts Abodienst ist, der oder die kann die Legenden der Fenyx übrigens aktuell auch dort ohne weitere Zusatzkosten erleben. Allerdings ist damit zu rechnen, dass der Titel früher oder später durch die übliche Rotation bei den Inhalten nicht mehr darüber verfügbar sein wird.

Übrigens: Einen Nachfolger zu Immortals Fenyx Rising wird es nicht geben. Ubisoft will sich in Zukunft mehr auf seine Kernmarken fokussieren. Mehr dazu sowie unseren Test findet ihr unter anderem bei folgenden Inhalten.

Habt ihr Immortals Fenyx Rising seit seinem Release schon mal eine Chance gegeben? Mögt ihr die Reise in eine rätsellastige Open-World, geboren aus der griechischen Mythologie? Schaut ihr jetzt vielleicht doch mal rein oder bleibt für euch der Titel wenig reizvoll? Oder hättet ihr euch vielleicht sogar einen Nachfolger sehnlichst gewünscht? Schreibt uns eure Gedanken doch gerne in die Kommentare unter den Artikel.