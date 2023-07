Schlechte Nachrichten: Eine von Ubisofts coolsten Open Worlds bekommt keine Fortsetzung

Fenyx' Reise ist zu Ende. Ubisoft hat einen Nachfolger zu seiner ersten Heldenreise in den digitalen Mülleimer geworfen.

Als Ende 2020 Ubisoft einen komplett neuen Titel, ohne jegliche Verbindung zu ihren großen Marken herausbrachte, war die Neugier groß. Was kann dieses Immortals: Fenyx Rising? Und tatsächlich: Das zeldaartige Rollenspiel im Setting griechischer Mythologe konnte überzeugen. Spielerinnen und Spieler begrüßten den neuen Ansatz von Ubisoft abseits der formelhaften Titel, die ihre Hauptmarken prägen.

Dennoch wird es zu Fenyx Rising aller Wahrscheinlichkeit nach keinen Nachfolger geben. Denn wie mehrere Quellen anonym videogameschronicle verraten haben, wurde die Entwicklung eines zweiten Serienteils in einer frühen Phase kürzlich eingestellt.

Warum kommt kein Nachfolger?

Letztendlich dürfte es für Ubisofts Führungsriege wahrscheinlich drei zentrale Gründe gegeben haben. Verraten, weshalb es hier genau nicht weitergeht, haben die Quellen nämlich scheinbar nicht.

Auch wenn der Titel von Medien, Testern und Spielern durchaus positiv aufgenommen worden ist und bis heute eine treue Fanschar hinter sich vereint, waren die Verkäufe im Vergleich eher enttäuschend. Sie fielen gegenüber dem damals gerade auf den Markt kommenden Assassin's Creed Valhalla ab. Dies geht aus dem Bericht von videogameschronicle hervor.

Der einzige Hinweis, den die Insider unseren Kollegen verraten haben, ist recht vage, aber dennoch glaubwürdig, da dieser Fakt bereits öffentlich bekannt war - nur ohne Bezug auf Fenyx: Ubisoft will sich in Zukunft mehr auf seine Kernmarken fokussieren , um diese auszubauen und zu stärken. Ausflüge sowohl thematisch als auch konzeptionell in ganz neue Gefilde wie bei Immortals: Fenyx Rising sind den Entscheidern wohl zu unsicher.

, um diese auszubauen und zu stärken. Ausflüge sowohl thematisch als auch konzeptionell in ganz neue Gefilde wie bei Immortals: Fenyx Rising sind den Entscheidern wohl zu unsicher. Insbesondere kamen den Verantwortlichen wohl bei der Frage, wie weiter mit der Marke Immortals: Fenyx Rising umzugehen sei, große Zweifel. Es herrscht augenscheinlich intern laut den Insidern bei Ubisoft wenig Vertrauen, dass diese aktuell etablierbar ist.

Kommt der Stopp eines Fenyx 2 überraschend?

Nein, nicht wirklich, Ubisoft hat in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrfach die Entwicklung von bis dahin noch unangekündigten Titel gestoppt. Derzeit läuft bei dem französischen Großpublisher eine Umstrukturierung, um nach eher enttäuschenden Jahren wieder auf die Erfolgsspur zurückzufinden.

Wer noch einmal einen Ausflug in die mythische Götterwelt unternehmen und erfahren will, weshalb uns der Titel dereinst überzeugte und positiv überraschte, schaut am besten nochmal unser obiges Testvideo von damals an.

14:01 Immortals: Fenyx Rising - Test-Video zum neuen Open-World-Spiel von Ubisoft

Seid ihr enttäuscht? Hättet ihr euch einen Nachfolger zu Immortals: Fenyx Rising gewünscht? Oder mochtet ihr den theoretischen Serienstart ohnehin nie wirklich? Könnt ihr nachvollziehen, weshalb Ubisoft der Marke nicht doch noch eine Chance gibt im zweiten Anlauf auch finanziell erfolgreich zu sein? Schreibt uns eure Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare!