Ubisoft Plus kostenlos: Alle Spiele werden euch einen Monat lang geschenkt

Ihr habt nichts zu spielen? Das ändert sich jetzt: Ubisoft stellt euch einen Monat lang kostenlos sein Spiele-Abo Ubisoft Plus zur Verüfung. Der Gratis-Probemonat enthält den kompletten Katalog des Publishers, was über 100 Spielen entspricht, darunter folgende Serien inklusive der neuesten Teile:

Anno

Assassin's Creed

Die Siedler

Far Cry

Ghost Recon

Heroes of Might and Magic

Prince of Persia

Rainbow Six

Rayman

Silent Hunter

South Park

Splinter Cell

Trackmania

Watch Dogs

Auf diese Weise könnt ihr beispielsweise Anno 1800 mit allen DLCs kostenlos spielen; Aufbau-Expertin Géraldine hat sich kürzlich Gedanken darum gemacht, welche Addons für Schönbauer am wichtigsten sind. Die neueste Erweiterung Reich der Lüfte erscheint am 20. September, ist also auch im Probemonat von Ubisoft Plus enthalten. Wir haben schon mal alle Infos für euch zusammengetragen:

Gratismonat bei Ubisoft Plus: So erhaltet ihr Zugriff

Geht zur Webseite von Ubisoft Plus oder loggt euch im Ubisoft-Connect-Client ein und klickt auf »Anmelden« beziehungsweise »Kostenlos ausprobieren«. Anschließend könnt ihr zwischen zwei Modellen wählen, »PC Access« und »Multi Access«. Letzteres gewährt euch auch Zugriff auf Ubisoft-Spiele über die Streaming-Plattformen Google Stadia und Amazon Luna.

Der Gratismonat startet sofort und dauert 30 Tage, danach werden 14,99 beziehungsweise 17,99 Euro Gebühr pro Monat fällig, falls ihr Ubisoft Plus weiter nutzen wollt. Andernfalls kündigt ihr das Abo wieder. Während des Gratis-Monats habt ihr freien Zugriff auf die gesamte Ubisoft-Bibliothek, könnt beliebig viele Spiele herunterladen und spielen.

Wichtig: Die Aktion endet am 10. Oktober.

Ubisoft Plus: Jetzt gibt's auch Indie-Spiele

Passend zur Gratisaktion hat Ubisoft seinen Plus-Service jetzt auch Indie-Entwicklern auf breiter Front geöffnet, ähnlich wie Microsoft den Game Pass. Den Anfang machen vier Spiele: Astrologaster, Evan's Remains, Fell Seal: Arbiter’s Mark und Gamious’ Lake. Weitere Titel sollen folgen und auch im Ubisoft-Store zum Kauf erhältlich sein.

Welche Ubisoft-Spiele würdet ihr in 30 Tagen herunterladen und kostenlos durchspielen? Eine große Open World wie bei Assassin's Creed oder lieber mehrere kleinere Titel? Schreibt es uns in den Kommentaren!