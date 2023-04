Ubisofts großer CoD-Rivale ist noch gar nicht draußen, erreicht schon Spieler-Meilenstein

Nach einer sehr erfolgreichen Beta zielt XDefiant nun auf einen Platz neben den Top-Shootern der Gegenwart.

Bereits seit dem 13. April 2023 läuft die Closed-Beta von Ubisofts kommenden 6v6-Shooter und COD-Konkurrent XDefiant. In diesem kurzen Zeitraum konnte das Spiel bereits einen beachtlichen Meilenstein knacken und stolze 1 Million Spieler verzeichnen.

Das ist noch nicht das Ende

Bereits jetzt feiern die Entwickelnden von XDefiant ihren Triumph. Aber das ist noch nicht das Ende. Ursprünglich sollte die Beta am 23. April 2023 zu Ende gehen, dem ist nun allerdings nicht so. Bereits am 16. April hat Mark Rubin, der Executive Producer des Spiels, via Twitter angedeutet, dass man die Beta-Laufzeit möglicherweise verlängern werde. Das ist nun Realität geworden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Satte 48 Stunden wurden draufgelegt, um weitere Spielerdaten und Feedback sammeln zu können. Damit endet die Beta also erst am 25. April. Da es allerdings keine Beta-Codes mehr gibt, mit denen man an der Testphase teilnehmen kann, wird die Spielerzahl wohl nur noch geringfügig steigen. Für Fans ist die Verlängerung natürlich trotzdem ein Grund zur Freude, da es so weitere Livestreams und Videos gibt und zumindest Besitzer eines Beta-Codes noch länger spielen dürfen.

Ihr wisst nicht was XDefiant ist oder könnt nicht genug davon bekommen? Hier gibt es weitere Artikel zu Ubisofts kommenden Shooter-Großprojekt:

Konntet ihr die Closed-Beta von XDefiant spielen? Was hat euch daran gefallen? Welche Spiele-Elemente würdet ihr verändern und wie? Glaubt ihr, dass das Spiel ein ernstzunehmender Konkurrent für Shooter-Platzhirsche wie Call of Duty, Battlefield oder Rainbow Six wird? Eure Meinung würde uns wirklich interessieren, also schreibt sie doch gerne in die Kommentare!