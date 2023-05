Überraschungs-Hit Dredge ist nach dem Steam-Siegeszug noch längst nicht am Ende

Die Entwickler von Dredge wollen an den Erfolg anknüpfen. Der plattformübergreifende Hit wird 2023 noch mit einigen Updates erweitert.

Dredge ließ kürzlich viele Hobby-Kapitäne den Kutter zu mysteriösen Gewässern besteigen. Wer nicht genug vom Fischer-Horror hat darf sich jetzt freuen: Die Entwickler von Black Salt Games sind mit ihrem Spiel noch längst nicht fertig.

Sie haben mit der Roadmap für 2023 noch etliche Angelruten im Rucksack, um der absonderlichen Meeresfauna zum schuppigen Leibe zu rücken. Drei kostenlose Updates sowie eine kostenpflichtige Erweiterung sind abseits von regulärem Bugfixing geplant:

Da rauscht ordentlich Nachschub für die Meereskundler der absonderlichen Fauna in Dredge an.

Den Anfang macht bis spätestens Ende Juni ein kostenloses Upgrade der Kartenfunktionalität. Ihr erhaltet die Möglichkeit, Kartenmarkierungen verschiedener Art zu platzieren, um wichtige Punkte festhalten zu können. Verschiedenfarbige Icons und eine ganze Palette an Symbolen werden zur Verfügung stehen, wie etwa Monster, Schiffswracks und vieles mehr.

Ebenfalls noch bis Ende Juni sollen ein neuer Spielmodus sowie ein Fotomodus in eurem Netz landen: Der neue Modus hört auf den Namen Passiv und lässt die ansonsten im Spiel für euch und euer Boot gefährlichen Monster friedlich werden. Der Horror wird also nur noch in eurer Vorstellung Einzug halten, ihr werdet geruhsam die Gewässer von Dredge durchschippern und fischen können. Zeitgleich wird ein neuer Charakter an den altbekannten Küsten anlegen und dem Spieler beibringen Fotos zu knipsen . Außerdem weist euch der NPC den Weg zu einigen brandneuen Meeresbewohnern, die mit dem Update dazu kommen.

Der dritte kostenlose Downloadinhalt soll zwischen Anfang Juli und Ende September herauskommen. Mit ihm werdet ihr allerhand Möglichkeiten zur Gestaltung eures Fischkutters an die Hand bekommen, beispielsweise durch Bemalungen und Flaggen.

Im vierten Quartal, also irgendwann zwischen Anfang Oktober und Jahresende, wird laut den Entwicklern ein Bezahl-DLC erscheinen. Dieser wird die ominöse Ironhaven Corporation anlanden lassen. Der Konzern will mit einer Bohrunternehmung die Gegend wieder wirtschaftlich auf Vordermann bringen und braucht eure Hilfe.

Doch verbirgt euer Auftraggeber nicht doch ein ganz anderes, zwielichtiges Ziel hinter seinem edlen Ansinnen? Ihr werdet es herausfinden.

Wie siehts denn mit euch aus? Hat euch Dredge schon in irgendeinem Plattform-Gewässer am Haken? Und wenn ja, auf welcher werft ihr nun eure Angel bevorzugt aus? Welches der Updates reizt euch am meisten? Und welche Art von Content-Erweiterung würdet ihr euch noch wünschen? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken gerne in die Kommentare!