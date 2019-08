Bisher ist nicht klar, ob und in welcher Form Infinity Ward die Maps von früher in Call of Duty: Modern Warfare wieder aufleben lassen wird. Ausgeschlossen haben die Entwickler es jedenfalls nicht.

Und wer damals Call of Duty 4: Modern Warfare gespielt hat, dem werden viele Karten in guter Erinnerung geblieben sein - denn das fast durchweg grandiose Map-Design war eine der vielen Stärken des Multiplayers von CoD 4.

Stimmt für eure Lieblings-Map

Auch wenn Neuauflagen dieser Klassiker (bislang noch) nicht bestätigt sind, wollen wir dennoch von der GameStar-Community wissen, welche Maps sie sich unbedingt wieder zurückwünscht!

Stimmt also mit ab und wählt euren persönlichen Favoriten, der eurer Meinung nach unbedingt 2019 eine Rückkehr in Modern Warfare feiern sollte.

Um die Auswertung möglichst einfach zu halten, könnt ihr lediglich eine Stimme vergeben. Überlegt also gut! Das Ergebnis werden wir in Kürze in einem eigenen Artikel veröffentlichen.

Wird bei euch das Abstimmungsfeld nicht korrekt angezeigt? Über diesen Link gelangt ihr direkt zur Umfrage-Seite. Wir freuen uns über eure Teilnahme!

