Total War: Warhammer 3 - Niemand hat den versehentlichen Reveal eines neuen Kommandanten bemerkt, nur ein deutscher GameStar-Leser

Die Skaven bekommen in der Endzeit prominente Verstärkung.

Im letzten Stream von Creative Assembly wurde offiziell der dritte von insgesamt vier neuen Kommandanten enthüllt, die mit dem großen Endzeit-DLC im Spätsommer für Total War: Warhammer 3 veröffentlicht werden. Dabei handelt es sich um die Glottkins, die dem Chaosgott Nurgle folgen und im Spiel auf der Seite der Chaoskrieger in die Schlacht ziehen.

Doch scheinbar ist es mehrere Tage lang niemandem so richtig aufgefallen, dass die Enthüllung schon vorher gespoilert worden ist! Aber nicht nur das: Zusätzlich zum Reveal der Glottkins wurde auch der vierte Kommandant von Sega selbst geleakt, der auch jetzt eigentlich noch ein komplettes Mysterium sein sollte. Es handelt sich um niemand anderen als den Skaven-Kommandanten Thanquol!

Auch wir waren etwas überrascht, als der GameStar-User Crom uns in den Kommentaren auf den vierten Kommandanten hinwies. Später sorgte das Reddit-Posting desselben Users dann dafür, dass sich die Warhammer-Community überschlug.

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Was wurde da geleakt?

Der Leak stammt von Sega oder Creative Assembly selbst. Denn dabei handelt es sich um ein Artwork für die Lords of-the-End-Times-Erweiterung. Darauf sind alle vier Helden zu sehen, die im Zuge des DLCs ins Spiel kommen. Nagash und Boris Wüterich waren schon bekannt. Glottkin wurde am Dienstag revealed, aber das Artwork war schon vor dem Stream für ein paar Tage auf der Webseite von Sega zu sehen. Dass Thanquol ebenfalls darauf zu sehen ist, ist eine echte Sensation, denn der sollte noch geheim sein.

Inzwischen ist wohl auch Sega der Leak aufgefallen und das Artwork wurde kurzerhand von der Webseite entfernt. Allerdings auch erst, nachdem das Bild schon im Netz mehrmals die Runde gemacht hat, und die Information ist nun für alle sichtbar online verfügbar.

Erstaunlich, dass das Artwork, wie Crom sagt, zwei Tage lang offenbar von niemandem außer ihm selbst groß bemerkt wurde. Scheinbar schauen nicht viele Total-War-Fans oft auf der Webseite des Publishers vorbei.

Wer ist Thanquol?

Auf die Einführung von Thanquol wartet die Warhammer-Community bereits seit einer halben Ewigkeit. Der Skaven-Lord ist einer der beliebtesten Skaven überhaupt, aber wurde bisher einfach nicht nachgereicht. Und das, obwohl gerade die Skaven bereits mit haufenweise Kommandanten im Spiel vertreten sind.

Die Fraktion existiert in den Total-War-Spielen seit Warhammer 2, also seit fast zehn Jahren. Es gibt einen bekannten User auf Reddit, der seit nun 210 Tagen jeden Tag eine Ratte postet, bis Thanquol spielbar wird. Der User ist nach dem Leak natürlich völlig durchgedreht.

Thanquol ist ein Magier und ein sogenannter Grauer Prophet. Er verkörpert viel von dem, wofür die Skaven als Ganzes stehen. Er ist unfassbar mächtig und genial, aber auch komplett paranoid. In die Schlacht reitet er dabei häufig (und auch im Spiel) auf einen Rattenoger namens Boneripper, den er immer wieder von den Toten zurückbringt.

Mit dem Update 9.0 wird parallel zum Endzeit-DLC auch eine neue Endgame-Mechanik eingebaut, die aus drei großen Endgame-Bedrohungen besteht. Eine davon ist eine neue Skavenflut, vermutlich wird Thanquol hier eine wichtige Rolle spielen.