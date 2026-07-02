Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Total War: Warhammer 3 - Niemand hat den versehentlichen Reveal eines neuen Kommandanten bemerkt, nur ein deutscher GameStar-Leser

Während sich alle noch über die Enthüllung von Glottkin freuten, ist den meisten der Leak des vierten Endzeit-Kommandanten durchgerutscht.

Profilbild von Fabiano Uslenghi

Fabiano Uslenghi
02.07.2026 | 11:07 Uhr

8,71 €

Die Skaven bekommen in der Endzeit prominente Verstärkung. Die Skaven bekommen in der Endzeit prominente Verstärkung.

Im letzten Stream von Creative Assembly wurde offiziell der dritte von insgesamt vier neuen Kommandanten enthüllt, die mit dem großen Endzeit-DLC im Spätsommer für Total War: Warhammer 3 veröffentlicht werden. Dabei handelt es sich um die Glottkins, die dem Chaosgott Nurgle folgen und im Spiel auf der Seite der Chaoskrieger in die Schlacht ziehen.

Doch scheinbar ist es mehrere Tage lang niemandem so richtig aufgefallen, dass die Enthüllung schon vorher gespoilert worden ist! Aber nicht nur das: Zusätzlich zum Reveal der Glottkins wurde auch der vierte Kommandant von Sega selbst geleakt, der auch jetzt eigentlich noch ein komplettes Mysterium sein sollte. Es handelt sich um niemand anderen als den Skaven-Kommandanten Thanquol!

Auch wir waren etwas überrascht, als der GameStar-User Crom uns in den Kommentaren auf den vierten Kommandanten hinwies. Später sorgte das Reddit-Posting desselben Users dann dafür, dass sich die Warhammer-Community überschlug.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Was wurde da geleakt?

Der Leak stammt von Sega oder Creative Assembly selbst. Denn dabei handelt es sich um ein Artwork für die Lords of-the-End-Times-Erweiterung. Darauf sind alle vier Helden zu sehen, die im Zuge des DLCs ins Spiel kommen. Nagash und Boris Wüterich waren schon bekannt. Glottkin wurde am Dienstag revealed, aber das Artwork war schon vor dem Stream für ein paar Tage auf der Webseite von Sega zu sehen. Dass Thanquol ebenfalls darauf zu sehen ist, ist eine echte Sensation, denn der sollte noch geheim sein.

Inzwischen ist wohl auch Sega der Leak aufgefallen und das Artwork wurde kurzerhand von der Webseite entfernt. Allerdings auch erst, nachdem das Bild schon im Netz mehrmals die Runde gemacht hat, und die Information ist nun für alle sichtbar online verfügbar.

Erstaunlich, dass das Artwork, wie Crom sagt, zwei Tage lang offenbar von niemandem außer ihm selbst groß bemerkt wurde. Scheinbar schauen nicht viele Total-War-Fans oft auf der Webseite des Publishers vorbei.

Mehr zu Warhammer 3
1
Total War: Warhammer 3 enthüllt die nächsten Anführer des gewaltigen Endzeit-DLCs und wirft das ganze Endgame um
von Fabiano Uslenghi
2
Alle Fraktionen in Total War Warhammer 3: Stärken, Schwächen, Einheiten
von Fabiano Uslenghi
3
Die 15 besten Spiele aus dem Warhammer-Universum
von Gloria H. Manderfeld

Wer ist Thanquol?

Auf die Einführung von Thanquol wartet die Warhammer-Community bereits seit einer halben Ewigkeit. Der Skaven-Lord ist einer der beliebtesten Skaven überhaupt, aber wurde bisher einfach nicht nachgereicht. Und das, obwohl gerade die Skaven bereits mit haufenweise Kommandanten im Spiel vertreten sind.

Die Fraktion existiert in den Total-War-Spielen seit Warhammer 2, also seit fast zehn Jahren. Es gibt einen bekannten User auf Reddit, der seit nun 210 Tagen jeden Tag eine Ratte postet, bis Thanquol spielbar wird. Der User ist nach dem Leak natürlich völlig durchgedreht.

Thanquol ist ein Magier und ein sogenannter Grauer Prophet. Er verkörpert viel von dem, wofür die Skaven als Ganzes stehen. Er ist unfassbar mächtig und genial, aber auch komplett paranoid. In die Schlacht reitet er dabei häufig (und auch im Spiel) auf einen Rattenoger namens Boneripper, den er immer wieder von den Toten zurückbringt.

Mit dem Update 9.0 wird parallel zum Endzeit-DLC auch eine neue Endgame-Mechanik eingebaut, die aus drei großen Endgame-Bedrohungen besteht. Eine davon ist eine neue Skavenflut, vermutlich wird Thanquol hier eine wichtige Rolle spielen.

zu den Kommentaren (1)
Preisvergleich
alle anzeigen
Total War: WARHAMMER III
Tipp GamesPlanet Website
Total War: WARHAMMER III
ab 8,71 €

ANZEIGE

Kommentare(2)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Total War: Warhammer 3

Total War: Warhammer 3

Genre: Strategie

Release: 17.02.2022 (PC)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 2 Stunden

Total War: Warhammer 3 - Niemand hat den versehentlichen Reveal eines neuen Kommandanten bemerkt, nur ein deutscher GameStar-Leser

vor einem Tag

Total War: Warhammer 3 enthüllt die nächsten Anführer des gewaltigen Endzeit-DLCs und wirft das ganze Endgame um

22.05.2026

Am Wochenende gibt's auf Steam die volle Packung Warhammer für gar kein Geld

17.05.2026

Total War ist gerade auf dem besten Weg, nach viel Stress mit den Fans alles wieder gut zu machen

15.05.2026

Tiger auf dem Schlachtfeld - Total War: Warhammer 3 zeigt die neuen Bashavia und ihr könnt sie schon nächste Woche spielen
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
»Ihr seid der Bösewicht geworden«: Ein 13 Jahre altes Video von Sony ist gealtert wie Milch und die Community beweist Galgenhumor

vor 18 Minuten

»Ihr seid der Bösewicht geworden«: Ein 13 Jahre altes Video von Sony ist gealtert wie Milch und die Community beweist Galgenhumor
Apple hat große Pläne für 2027 und die betreffen zwei Geräte – so sollen sich das MacBook Pro und iPad verändern

vor 22 Minuten

Apple hat große Pläne für 2027 und die betreffen zwei Geräte – so sollen sich das MacBook Pro und iPad verändern
Andor: Die beste Star-Wars-Serie sollte ursprünglich mal ganz anders werden

vor einer Stunde

Andor: Die beste Star-Wars-Serie sollte ursprünglich mal ganz anders werden
Subnautica 2: Der große Rechtstreit zwischen Studiochefs und Publisher ist vorbei - jetzt fließt viel Geld und ein CEO wirft endgültig hin   6  

vor einer Stunde

Subnautica 2: Der große Rechtstreit zwischen Studiochefs und Publisher ist vorbei - jetzt fließt viel Geld und ein CEO wirft endgültig hin
mehr anzeigen