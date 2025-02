Gothic 1 Remake: Wie gefällt euch die Steam-Demo? Stimmt ab!

Was haltet ihr von der Demo des Gothic Remakes? Nehmt an unserer Umfrage teil.

Auf Steam könnt ihr gerade einen ersten Ausflug in das alte und gleichzeitig neue Minental wagen. Das Gothic 1 Remake bietet wie viele andere Spiele gerade beim Steam Next Fest eine Demo an.

Falls ihr als alte Gothic-Veteranen oder auch Neueinsteiger bereits Nyras Prologue gespielt habt, nehmt gerne an unserer Umfrage teil und verratet uns, wie es euch gefallen hat. Im Anschluss könnt ihr eure Meinung in den Kommentaren weiter ausführen.

Was ihr über die Demo wissen müsst

Ihr seid noch unschlüssig? Wir erklären euch kurz, was euch in Nyras Prologue erwartet, denn schon der Name lässt vermuten, dass ihr nicht einfach den Anfang des Originals erlebt.

In der Demo seid ihr nämlich nicht der namenlose Held, sondern schlüpft in die Stiefel von Nyras. Der Name sollte Kennern des ersten Teils bekannt vorkommen, aus Spoilergründen verraten wir an dieser Stelle natürlich nicht, wieso.

Was ihr in der Demo erlebt, passiert vor den Ereignissen des Hauptspiels, deshalb auch der Name Nyras Prologue. Keine Sorge, dieser Rollenwechsel gilt nur für die Demo.

11:19 Gothic Remake: Diese 6 Sachen müssen sich bis zum Release noch ändern

Autoplay

Die Spielzeit beträgt etwa eine Stunde und dreht sich um Nyras Ankunft im Minental. Dort könnt ihr ein paar Quests machen und trefft außerdem ein paar bekannte NPCs wieder, die euch auch im Hauptspiel begegnen.

Ihr könnt schon die Demo in der deutschen Sprachausgabe spielen, auch wenn diese noch etwas unfertig ist. Wir haben bereits in einem Artikel vier wichtige Tipps zusammengetragen, die ihr vor dem Spielen wissen solltet. Ihr könnt etwa frei speichern, auch wenn es dabei ein Detail zu beachten gibt.

Ob die Demo auch nach dem Steam Next Fest (Ende ist der 3. März) noch spielbar sein wird, ist aktuell nicht bekannt. Falls ihr also noch plant, ins Remake reinzuspielen, behaltet das im Hinterkopf. Und vergesst nicht, nach dem Spielen an unserer Umfrage teilzunehmen.

Das Release-Datum des eigentlichen Gothic Remakes ist aktuell noch nicht bekannt, es ist aber wahrscheinlich noch im Jahr 2025 damit zu rechnen. Ihr findet oben in der Box Artikel mit weiteren Infos, wie zum Beispiel zur geplanten Spielzeit des Rollenspiels oder erste Details zu den Sprechern der deutschen Sprachausgabe.