Gothic Remake: Das Release-Datum liegt noch in weiter Ferne

Bleib weg: Das Remake von Gothic 1 soll erst 2024 erscheinen. Denn es gibt neue Infos zum Release-Datum direkt vom Entwickler der Rollenspiel-Neuauflage.

Gothic bekommt ein Remake - aber wann ist Release? Um das konkrete Veröffentlichungsdatum des Remakes von Gothic 1 herrscht aktuell noch viel Rätselraten. Doch es gibt bereits einige sehr konkrete Hinweise, die den Release-Termin eingrenzen. Wir fassen für euch alles Wichtige zum Launch des Gothic Remakes zusammen.

Wann kommt das Gothic-Remake? Entwickler spricht über Release

Das Remake von Gothic 1 wird beim spanischen Studio Alkimia Interactive in Barcelona entwickelt. Als kürzlich ein Journalist von derStandard.at zu Besuch war, drehte sich das Gespräch auch um den Release-Termin.

Zwar wollte Alkimia Interactive sich dabei nicht auf ein konkretes Datum festlegen, dennoch gab es eine wichtige neue Information: Das Gothic-Remake wird aller Voraussicht nach erst 2024 erscheinen. Was sich bis dahin alles ändern soll, auch im Hinblick auf den spielbaren Teaser von 2019, verrät euch unser Video:

12:28 Remake von Gothic 1 - Was ist anders, was wird besser?

Der-Standard-Autor Georg Pichler schreibt im oben erwähnten Artikel: »Als realistischen Release-Zeitraum sieht man bei Alkimia das nächste Jahr an. Bis dahin steht noch viel Arbeit an, die vor allem aus der Befüllung der Spielwelt besteht.« Demnach scheint eine Veröffentlichung im Jahr 2023 ausgeschlossen.

Das passt zur Aussage von Produzent Reinhard Pollice, der im August 2022 auf der gamescom uns gegenüber sagte, das Gothic Remake befände sich zu diesem Zeitpunkt ungefähr auf halber Strecke. Nachlesen könnt ihr das zusammen mit vielen Detailinformationen zum Rollenspiel in unserem Artikel:

Alle Infos Mega-Preview: Das ist das Gothic Remake von Dimitry Halley

Das sagt der Publisher zur Release-Diskussion

Wir haben für diesen Artikel Publisher THQ Nordic um eine Stellungnahme gebeten. Das Unternehmen teilte uns Folgendes mit:

»Das Gothic Remake erscheint, sobald es fix und fertig ist. Wenn die letzten Jahre eines gezeigt haben, dass Spiele immer wieder verschoben werden. Von daher möchten wir noch keinen finalen Release-Zeitraum des Gothic-Remakes benennen. Gut Ding will Weile haben und Gothic wird ein richtig gutes Ding. Sobald wir selber genauer wissen, wann es kommt, werden wir auch nicht zögern, das bekannt zu geben.«

Ob dies jetzt eher für dieses oder nächstes Jahr (oder gar für 2025) spricht, diese Bewertung überlassen wir jedem einzelnen.

Zuletzt veröffentlichten Alkimia und THQ Nordic immer wieder Artworks zu den überarbeiteten Gothic-Monstern. Von links nach rechts: Harpyie, Molerat, Goblins

Release doch noch 2023? Was Amazon schreibt

Die Aussage der von Der Standard zitierten Entwicklern hat sich auf jeden Fall noch nicht überall herumgesprochen. So listet Amazon.de ein Release-Datum für das Gothic Remake auf - aber das liegt noch im Jahr 2023!

»Dieser Artikel erscheint am 31. Dezember 2023.« ist auf der Amazon-Produktseite zum Gothic 1 Remake zu lesen. Auch GameStar-Leser Markus fiel dieser Hinweis auf; er wollte wie jetzt wahrscheinlich auch ihr wissen: Was ist von dieser Angabe zu halten?

2:04 Gothic Remake: Trailer nimmt uns mit auf einen stimmungsvollen Ausflug in die alte Mine

Unsere Einschätzung: Die Amazon-Terminangaben für Videospiele sind stets mit Vorsicht zu genießen. Der weltgrößte Online-Versandhändler benutzt gerne Platzhalter für seine Store-Einträge. Über diese sind Entwickler und Publisher oft nicht informiert, es handelt es sich also lediglich um Vermutungen seitens Amazon ohne Gewähr.

Der 31. Dezember wird besonders gerne verwendet, wenn mit dem Release eines Spiels im Laufe des Jahres gerechnet wird, es aber noch keinen konkreten Erscheinungstermin wie beim Gothic Remake gibt. Auf der Steam-Seite des Spiels steht dagegen »Coming Soon«.

In jedem Fall scheinen das offizielle Statement von THQ Nordic und die Aussage von Alkimia gegenüber derStandard.at klar gegen eine Veröffentlichung im Jahr 2023 zu sprechen. Somit dürftet ihr noch eine ganze Weile warten müssen, bis ihr euch im Gothic Remake wieder ins Minental begeben dürft.

Doch wenn sich die Entwickler Zeit mit dem Release lassen, dürfte das angesichts der Vergangenheit der von Piranha Bytes verantworteten Serie (Teil 3 erschien viel zu früh und in einem sehr schlechten Zustand) vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung aus Spielersicht sein. Oder was meint ihr? Schreibt uns eure Meinung in den Kommentaren!