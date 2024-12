Gothic Remake: Die Spielzeit wird im Vergleich zum Original deutlich länger

Das Gothic Remake soll umfangreicher als das Original werden.

In den letzten Tagen gab es endlich neue Einblicke in das bald erscheinende Gothic Remake. Schon im ersten Quartal 2025 kehren wir zurück in die Minenkolonie von Khorinis und stolpern von einem Abenteuer ins nächste.

Im GameStar Talk sprechen unser hauseigener Gothic-Experte Peter Bathge und Moderator Daniel Feith mit Development Director Reinhard Pollice, der interessante Details zum Umfang des Remakes ausplaudert.

Wer will, kann 120 Stunden Spaß haben

Im Talk spricht Reinhard nicht nur über die Entstehungsgeschichte und Neuerungen des Gothic Remakes, sondern auch darüber, wie viel Fleisch am neu aufgelegten Rollenspielklassiker dran ist. Bei 51:25 geht's um die Spielzeit, die wir erwarten können:

57:32 Gothic Remake: Die Rückkehr ins Minental verändert alles

Autoplay

[Das Spiel] hat gewisse Branches in der Story, ein zweiter oder dritter Durchlauf macht da Sinn. Mit all dem kann man schon auf 100 bis 120 Stunden kommen. Ein normaler Durchlauf wird um die 50-60 Stunden dauern. Ähnlich wie im Original, wir bauen ja auch noch Sidecontent ein. Vielleicht mit allem ein bisschen mehr - nochmal 10-20 Stunden mehr.

Laut HowLongToBeat brauchten Spielerinnen und Spieler für das originale Gothic durchschnittlich etwa 30 Stunden, um die Haupt- und alle Sidequests zu spielen. Damit gibt es im Remake voraussichtlich etwas mehr zu tun.

Das ergibt auch Sinn, denn die Welt von Gothic wird in der Neuauflage sowohl größer als auch detailreicher und viele Orte wurden ausgebaut. So wurden dem Turm von Xardas beispielsweise Treppen spendiert, die im Original noch gar nicht vorhanden waren. Damals überbrückte man die Höhen mit einem Teleporter.

Auf diese Weise verlängern sich Laufwege und ihr werdet auch häufiger abgelenkt. So sind zum Beispiel die Lager der drei Fraktionen weiter voneinander entfernt und es gibt auch mehr Quests zu erledigen. Auch die Arena im Alten Lager soll ausgebaut werden und Orte wie die Steinfeste, die zuvor eher als Kulisse fungierten, laden jetzt viel mehr zum Erkunden ein.

Wer also gerne alles mitnimmt, kann all das schonmal großzügig zum Stundenkonto dazurechnen.

Wie Reinhard aber bereits sagte, ist all das optional. Wer auf der Suche nach einem knackigen Abenteuer ist, hat natürlich die Möglichkeit, nur der Hauptstory zu folgen und so einiges an Spielzeit einzusparen. Auch wer sich nach über 20 Jahren im Minental noch wie zu Hause fühlt, sollte schneller durchkommen als blutige Anfänger, die sich erst einmal zurechtfinden müssen.