Die internationale Entwickler-Community ist entzückt: Epic Games verschiebt die Aufteilung des Gewinns bei Verkäufen auf dem Unreal-Engine-Marktplatz zugunsten der Anbieter. Wer Assets wie 3D-Modelle, Sound- und Grafikeffekte, Animationen und Co. für Unreal-Engine-Spiele auf dem Marktplatz verkauft, erhält nun 88 statt 70 Prozent der Einnahmen. Folgerichtig behält Epic Games nur noch 12 statt 30 Prozent der Umsätze, wie es auf der offiziellen Website der Unreal Engine heißt.

Besonders fair: Diese Änderung gilt rückwirkend ab dem Startschuss des Unreal-Marktplatzes im Jahr 2014. Wer also schon früh dabei war, darf sich auf eine kräftige Sonderzahlung freuen. Aber wer mit Fortnite: Battle Royale pro Monat mehrere hundert Millionen Euro einnimmt, kann sich das leisten.

So the money I'll be getting back from Epic is enough to fund our company for two stress free months, thank you so much Epic Games<3 what a lovely surprise