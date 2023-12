Valheim: Zum gewaltigen Ashlands-Update gibt's Neuigkeiten und einen groben Release

Die neue Rüstung aus dem kommenden Ashlands-Update für Valheim kann sich sehen lassen.

Das Wikinger-Survival-Spiel Valheim fesselt seit seinem Early-Access-Start im Jahr 2021 Millionen Spieler weltweit. Der Überraschungshit von den Iron Gate Studios steht aktuell bei knapp 400.000 Bewertungen auf Steam, von denen 95 Prozent positiv ausfallen.

Nun gibt's neue Infos zum großen Ashlands-Update, das die Spielwelt signifikant erweitern wird.

Worum geht's im Update? Die Ashlands, ein bisher unvollständig entwickeltes, karges und von Lavaströmen durchzogenes Gebiet am südlichen Rand der Spielwelt, werden durch das Update vollständig integriert und mit reichlich neuen Inhalten gefüllt.

Was genau steckt drin? Auf Steam haben die Entwickler einige Neuerungen vorgestellt:

Flora: Ihr könnt eine Vielzahl neuer robuster Pflanzenarten sammeln, die nur in der rauen Umgebung der Ashlands wachsen.

Kochrezepte: Es kommen köstliche Kochrezepte wie Mashed Meat, Piquant Pie und Spicy Marmalade , zubereitet aus einheimischen Zutaten der Ashlands.

Rüstungen Für Liebhaber der Wikinger-Mode verspricht das Update eine Reihe neuer Outfits, damit ihr beim Durchstreifen der vulkanischen Wüste immer fesch ausseht.

Im letzten Entwickler-Blog wurden außerdem noch neue Waffen und eine riesige Festung angekündigt.

Auf YouTube ist zudem eine neue Videoreihe gestartet, in der einige der Entwickler Details über die Entwicklung des neuen Updates ausplaudern. Unter anderem verrät der Art Director von Valheim, wie die neuen Feinde in den Ashlands von dem T-800 aus Terminator 2 inspiriert wurden.

Wann erscheint das große Update? Einen genauen Release-Termin für das Ashland-Update von Valheim gibt es bisher nicht, laut Iron Gate ist die Veröffentlichung für die erste Hälfte von 2024 geplant.

Was denkt über die kommenden Neuerungen in Valheim? Welche Aspekte des Updates erwartet ihr am meisten? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit!