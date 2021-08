Kämpfen, kochen, bauen. Das anstehende Update Hearth & Home für Valheim krempelt so einiges an dem beliebten Steam-Spiel um. Und wie die Entwickler jetzt in einem neuen Preview-Clip bekannt geben, ebenso das Kämpfen mit dem Schild. Zwei wichtige Änderungen stehen an, wir liefern euch die wichtigsten Infos.

Schilde werden richtig mächtig

Die Entwickler versprechen für die Schilde von Valheim einen signifikanten Buff. Und wenn man dem neuen Video Glauben schenken darf, können sich Kämpfernaturen auf zwei spannende Neuerungen freuen.

Turmschilde machen euch zum Tank: Der Turmschild ist groß und gemächlich, blockt aber dafür ordentlich Schaden. Mit Hearth & Home wird jetzt der Rückschlag-Effekt des Turmschilds signifikant erhöht, was Spielern erlaubt, Gegner weiter zurückzuwerfen.



Damit können Spieler sich sogar mit mehreren Gegnern gleichzeitig anlegen, ohne zu sehr in die Bredouille zu kommen. Immerhin besteht so eine bessere Möglichkeit, die Aufmerksamkeit mehrerer Gegner auf sich zu lenken und gleichzeitig zum Gegenschlag ausholen zu können.



Für Valheim-Spieler, die gerne die Taktiken eines Tanks anwenden, also eine wichtige und durchaus spannende Änderung an den Turmschilden.

Der Schutzschild erlaubt Parieren: Hearth & Home überarbeitet außerdem den kleineren Schutzschild. Mit dieser Variante könnt ihr natürlich nicht so viel Schaden oder so viele Gegner wie mit dem Turmschild blocken. Dafür seid ihr mit diesem Ausrüstungsgegenstand zukünftig dazu in der Lage, die Angriffe eurer Feinde zu parieren.

Beide Änderungen gehen übrigens Hand in Hand mit weiteren, die das Kampfsystem von Valheim betrifft: Mit Hearth & Home wird Ausdauer nämlich der entscheidende Faktor, der bestimmt, wie schnell ihr zuschlagen könnt und wie viel Schaden das bei Feinden anrichtet. Effektives Blocken ist wiederum von eurer maximalen Lebensenergie abhängig.

Das bedeutet, dass Kämpfer mit einem Turmschild ihre maximale Lebensenergie boosten sollten. Kämpfer mit Schutzschilden dürfte das natürlich ebenfalls nicht schaden. Inwiefern Hearth & Home Kampf- und Kochsystem verändert und was für weitere Auswirkungen dies auf das Gameplay von Valheim hat, könnt ihr im folgenden Artikel nachlesen:

Hearth & Home ist schon eine ganze Weile in der Mache, hat aber noch keinen finalen Release-Termin. Für Valheim wurde zumindest schon einmal der grobe Zeitraum »drittes Quartal 2021« in Aussicht gestellt.