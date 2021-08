Das nächste große Update für den Survival-Hit Valheim ist schon seit längerer Zeit in der Mache. Doch bald soll »Hearth & Home« zur Freude der Fans endlich erscheinen. Um die Wartezeit bis zur Veröffentlichung etwas zu verkürzen, präsentieren die Entwickler einige der neuen Features und Änderungen in Form kurzer Videos.

Der neueste Trailer beleuchtet eine kleine, aber durchaus wichtige Änderung am Kampfsystem. Denn wenn ihr in Zukunft fiese Schläge eurer Gegner blocken oder parieren möchtet, solltet ihr euch vorher genau überlegen, welche Mahlzeit ihr zu euch nehmt.

Das ändert sich am Kampfsystem von Valheim

Maximale Lebensenergie wird wichtiger Faktor

Die Änderungen am Blocken und Parieren resultieren aus dem neuen Nahrungsmittelsystem von Hearth & Home. Bislang habt ihr durch den Verzehr vieler Lebensmittel sowohl Ausdauer als auch Lebensenergie zurückerhalten. Mit dem neuen Update erhaltet ihr aber nur noch Leben oder Ausdauer - bis auf wenige Ausnahmen:

Das wirkt sich auch auf die Kämpfe aus: Damit die Änderungen bei Ausdauer und Lebensenergie auch wirklich das Gameplay beeinflussen, haben die Entwickler zudem das Kampfsystem verfeinert. Dadurch sollt ihr vor der Auseinandersetzung erst mal darüber nachdenken, welche Delikatesse ihr euch noch schnell reinpfeift.

Ausdauer wird nach wie vor der maßgebliche Faktor sein, wie schnell ihr zuschlagen könnt und wie viel Schaden ihr mit euren Treffern verursacht. Wie effektiv ihr blocken könnt, wird aber in Zukunft von eurer maximalen Lebensenergie bestimmt.

Wenn ihr also damit liebäugelt, die Schläge einer ganzen Horde von Gegnern mit eurem Schild abzuwehren, solltet ihr vorher etwas essen, dass eure Lebensenergie bis zum Maximum auffrischt.

Und was ist mit Parieren? Das Parieren wird zwar nicht explizit erwähnt, da es sich aber im Grunde ebenfalls um einen Blockvorgang handelt, kann man davon ausgehen, dass auch für dieses Vorhaben eure Lebensenergie zählt.

Übrigens wird im Kampf auch eine neue Leiste neben eurem Charakter eingeblendet. Diese füllt sich bei gegnerischen Treffern und signalisiert euch, wann ihr ins Taumeln geratet. Nichts Weltbewegendes, aber dennoch eine nette Ergänzung.

Was sich sonst noch alles mit Hearth & Home in Valheim ändert, erfahrt ihr in unserer Übersicht.