100 Stunden Spielfortschritt futsch: Valheims neues Raid-Event sorgt für Kritik

2:03 Valheim: Mini-Cartoon stimmt euch auf Mistlands-Erweiterung ein

Am 6. Dezember 2022 erschien mit Mistlands ein riesiges Update für das Survival-Spiel Valheim. Zum Umfang gehört unter anderem auch ein neuer Gegnertyp mit dazugehörendem Event. Dieses neue Event trägt den Namen They Sought You Out und erntet gerade harsche Kritik. Manche Spieler sind sogar so frustriert, dass sie aufgehört haben das Spiel zu spielen. Welche Gründe dies sind und was ihr dagegen tun könnt, erfahrt ihr hier.

Das Mistlands-Update beinhaltet aber auch eine Menge anderen Content. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

26 6 Valheim Mistlands Alle neuen Inhalte und Patch Notes

Was macht das neue Event?

Das neue Raid-Event sorgt dafür, dass eure Basis von einer Horde Gegner angegriffen wird. Unter anderem gehören zu diesen Gegnern die Seeker , wobei es sich um riesige fliegende Insekten handelt. Das Raid-Event kann jederzeit ohne Vorwarnung auftreten. Die einzige Bedingung ist, dass ihr den Boss-Gegner Yagluth bereits besiegt habt.

Was ist die Kritik am Event?

Die Kritik dabei ist, dass dieses Event von der Community als unfair und viel zu schwer angesehen wird. Die Seeker können ohne Probleme Gräben überwinden und Mauern zerstören. Auch vor Haustieren und der Viehzucht machen sie keinen Halt.

Während des Raid Events hat man es dann auf einmal gleich mit einer ganzen Gruppe davon auf zu tun. Des weiteren gibt es keine Vorankündigung um sich auf den Einmarsch der Seeker vorzubereiten. Mit Pech werkelt man ganz gerade in seiner Base herum und plötzlich stehen fünf Seeker vor der Tür und zerstören, woran man über lange Zeit gearbeitet hat. So ähnlich ist es beispielsweise diesen Reddit-Nutzer ergangen, wie sie in einem Thread diskutieren:

Als wir überfallen wurden, waren wir überrascht und haben unsere Basis verloren, die hunderte Stunden in Anspruch genommen hat. Sie wurde durch Mauern, Gräben und maximal verbesserte Tore geschützt, welche die Seeker nicht mal ausbremsen konnten… Nachdem wir den Raid überlebten, haben wir alle das Spiel vor Wut verlassen. Als wir uns die Nachwirkungen anschauten, realisierten wir, dass es keinen Sinn hatte, in irgendeiner Weise einen Wiederaufbau anzustreben, da saisonale Item-Buffs verloren gegangen sind und wir einen weiteren Raid nicht überleben würden. Wie meinen die Entwickler, die Seeker Raids als Solo-Spieler zu schaffen? Ich bin in meiner Basis und werkel rum, als plötzlich zwei Seeker, drei Seeker Soldiers und einige Seeker Broods spawnen und durch meine Wände marschieren. Wie genau stellen sie sich vor, dass Spieler sechs und mehr Gegner auf einmal besiegen sollen, ohne auch nur eine Minute vorher gewarnt zu werden? Ist das spaßiges Design? Es gibt nicht mal irgendwelche brauchbaren Verteidigungsoptionen für die Base, die mir beim Kampf helfen könnten [...]. Ich wurde dazu gezwungen das erste Mal Console Commands zu benutzen, wenn der Raid erscheint. Dank des neuen Updates habe ich nun Raid-Angst. [...] Quelle (aus dem Englischen übersetzt): Reddit

Das Update ist besonders für dekorative und Einzelspieler problematisch, da diese meistens eine deutlich schlechtere Verteidigung haben. Diesen Leuten droht, bis das Event angepasst wird, unmittelbar der Verlust eines großen Teils ihres Spielfortschrittes.

1:18 Valheim zeigt erstes Gameplay zum großen Mistlands-Update, und ihr könnt bereits spielen

Was kann man dagegen tun?

Es gibt allerdings einige Aspekte, mit denen ihr euch ihr neben klassischer Verteidigung bereits jetzt vorbereiten könnt, um das Event möglichst unbeschadet zu überstehen:

Werkbänke sind euer bester Freund

Im näheren Umkreis von Werkbanken können keine Gegner spawnen. Daher ist es möglich das gesamte Gebiet um eure Basis mit Werbänken voll zu stellen, da so die Gegner für das Raid-Event nicht spawnen können. Dies sieht allerdings nicht sehr ansehnlich aus, weswegen besonders die dekorative Spieler keinen Spaß an dieser Lösung haben werden. Zudem kann es sein, dass dies durch zukünftige Patches irgendwann nicht länger funktioniert.

Höhen und Tiefen

Es ist möglich extrem breite Gräben zu graben, sowie Wälle aus Erde hochzuziehen um die Seeker aufzuhalten. Allerdings sieht dies ebenfalls nicht sehr schön aus.

Console Commands

Der letzte Ausweg sind in jedem Fall Console Commands. Dabei handelt es sich im Grunde um Cheat-Codes, welche verschiedene Effekte haben. Wie ihr diese benutzt und welche Console Commands es gibt herfahrt, ihr hier. Wenn ihr das Raid-Event stoppen wollt, müsst ihr in eurer Konsole stopevent eingeben. Alternativ kann man auch den Code killall benutzen, um alle Gegner im nahen Umfeld zu besiegen.

Ihr habt Valheim noch gar nicht gespielt? Dann gibt es hier ein Test-Video, damit ihr euch ein Bild von dem Spiel machen könnt:

14:52 Valheim im Test - Warum ist das Survival-Spiel so erfolgreich?

Fall ihr nun auf den Geschmack gekommen seid, Valheim auch mal auszuprobieren, dann gibt es hier einen Anfänger-Guide, um euch den Einstieg in das Spiel zu erleichtern.

Habt ihr das Mistlands Update schon gespielt? Was haltet ihr davon und vor allem, was haltet ihr von dem neuen Raid-Event? Schreibts in die Kommentare.