Valheim enthüllt eine neue Waffe und kündigt noch mehr an

Spielt ihr Valheim wegen der Atmosphäre oder doch eher für die Jagd nach besserer Ausrüstung? Für erstere steht das neue Berg-Update in Valheim bereit, letzteren kredenzt Entwickler Iron Gate einen ersten Blick auf den neuen Flitzebogen im kommenden Mistlands-Patch.

Ihr könnt euch sogar zu Gemüte führen, wie der Nebellande-Bogen gebaut wurde. Die Entwickler zeigen einen Schnelldurchlauf des Modellierungsprozesses. Wenn euch das zu technisch ist und ihr lieber nur das Ergebnis sehen wollt, springt einfach schnell zu den letzten 14 Sekunden des Videos:

Ihr seht einen Kampfbogen, der aus der Wirbelsäule eines Tiers zu bestehen scheint. Valheim-Spieler kennen bereits vier Bögen aus Valheim. Der bislang Stärkste davon ist der ominös schimmernde Draugr-Bogen. Schließlich dürfte dieser mit dem neuen Gebiet Mistlands von dem neuen Knochen-Bogen übertroffen werden.

Weitere Waffen versprochen

Damit hat sich der Wikinger noch nicht ausgebrandschatzt: Auf Twitter erklären die Entwickler außerdem, dass für jede Waffenkategorie – also Schwert, Speer, Streitaxt und Co. – mindestens noch ein neues Item geplant ist. Allerdings wissen die Entwickler weder, wie die genau aussehen, noch wann sie in Valheim aufschlagen werden.

Mehr zu Valheim

Was genau eigentlich noch für das Wikinger-Survivalspiel geplant ist, erfahrt ihr in unserer Übersicht zur Roadmap von Valheim. Neben neuen Gebieten stehen unter anderem spannende Story-Elemente auf der Agenda.

Was dagegen im ersten großen Inhalts-Update Hearth and Home neu hinzukam und neu ausbalanciert wurde, zeigt euch ein anderer Artikel.

Im obigen Video zeigen wir euch, worin die Faszination Valheim überhaupt besteht. Das Wikinger-Abenteuerspiel gehört übrigens zu unseren sieben besten Survivalspielen für Anfänger, die mit dem Genre noch keinen Kontakt hatten.