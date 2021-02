Wer diese Woche auf Steam unterwegs war, der ist sehr wahrscheinlich über den Early-Access-Release des Wikingerspiels Valheim gestolpert, das am 2. Februar einen absoluten Traumstart hinlegte.

Denn das Survivalspiel erreichte einen Tag nach Erscheinen bereits 19.000 gleichzeitige Spieler und 60.000 Zuschauer auf Twitch. Nur zwei Tage nach Release erfreut sich Valheim 95 Prozent positiver Bewertungen bei 1.500 Stimmen.

Mittlerweile ist auch die Roadmap des Steam-Hits veröffentlicht worden und macht Hoffnung auf massenhaft neue Inhalte für 2021.

Unser Survival-Experte Christian Just hat Valheim bereits gespielt und verrät euch in seinem umfangreichen Early-Access-Test, warum es das bisher beste Wikinger-Survivalspiel überhaupt ist - und wo noch Verbesserungsbedarf besteht:

1 5 Mehr zum Thema Valheim im Early-Access-Test

Diese Inhalte bekommt Valheim 2021

Auf Twitter zeigten die Entwickler ihre Pläne für vier große Updates - und auch eine Liste an Features, die eventuell noch im Laufe des Jahres kommen:

Heart and Home: Wahrscheinlich wird es hier um mehr Optionen beim Bauen einer eigenen Basis gehen.

Wahrscheinlich wird es hier um mehr Optionen beim Bauen einer eigenen Basis gehen. Cult of the Wolf: Dabei handelt es sich wohl um neue Quests und Stories.

Dabei handelt es sich wohl um neue Quests und Stories. Ships and the Sea: Obwohl es bereits Schiffe im Early Access gibt, wollen die Entwickler weitere Features zur Schifffahrt hinzufügen.

Obwohl es bereits Schiffe im Early Access gibt, wollen die Entwickler weitere Features zur Schifffahrt hinzufügen. Mistlands: Mit diesem Update bekommen Spieler ein neues Biom, dem Namen nach zu urteilen womöglich ein Sumpfgebiet. Laut Entwicklern sind derzeit erst fünf von insgesamt neun geplanten Biomen im Spiel - es werden also noch weitere folgen.

Link zum Twitter-Inhalt

Außerdem findet sich am Ende der Roadmap eine längere Liste an Features, die derzeit in Planung sind und es ins Spiel schaffen werden »wenn Odin es will.«

Multiplayer-Interaktionen

Verbessertes Kampfsystem

Teergruben

Mehr Items bei Händlern

Svartalfr-Briganten

Mehr einzigartige Orte

Sandbox-Modus

Mondphasen

Munin

Einen Optischen Eindruck von Valheim könnt ihr euch im Trailer des Wikingerspiels verschaffen:

Die Entwickler geben an, dass sich Valheim mindestens ein Jahr im Early Access befinden wird - je nach Feedback der Spieler vielleicht auch etwas länger.

Derzeit bekommt ihr Valheim für rund 17 Euro auf Steam, nach seinem vollständigen Release wird sich dieser Preis laut Entwicklern wahrscheinlich erhöhen. Wer am Early Access teilnimmt, hat Zugriff auf den offiziellen Discord-Server, auf dem Ideen und Verbesserungsvorschläge geteilt werden können.