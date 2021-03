Es ist noch gar nicht so lange her, dass PC-Spieler nach Nordend geschickt wurde. Der eisige Kontinent im hohen Norden der Warcraft-Welt ist die Heimat des Lichkönigs und spielte eine zentrale Rolle im Add-on Wrath of the Lich King. Zuletzt wurden Spieler im Pre-Patch zu World of Warcraft: Shadowlands in die winterlichen Gebiete rund um die Eiskronenzitadelle geschickt, um dort Bosse für ein Event zu erledigen.

Anscheinend können einige WoW-Fans aber nicht genug vom größtenteils zugefrorenen Kontinent bekommen: Ein Spieler hat nun eine Mod für das Survival-Spiel Valheim veröffentlicht, die euch Nordend nun auch mit eurem Wikingerhelden erkunden lässt.

Mod lässt euch Nordend erkunden

Was bietet die Mod? Der Modder Drakonman The Fox hat die Landschaft von Nordend weitgehend auf Valheim übertragen. Zwar fehlen aktuell noch Sehenswürdigkeiten wie die Festung des Lichkönigs, Dungeons oder die fliegende Stadt Dalaran, dafür wurden die Biome ziemlich genau an die Gebiete der WoW-Erweiterung angepasst. Aber seht selbst:

Wie in WOTLK starten Spieler im Heulenden Fjord, bevor sie sich durch durch die Grizzlyhügel in die eisigen Gebiete Drachenöde, Sturmgipfel und Eiskrone kämpfen. Für eine bessere Spielbarkeit passt die Mod die Spawn-Punkte von Orten wie Grabkammern und Versunkenen Krypten an. Diese erscheinen nun außerhalb ihrer ursprünglichen Biome, da sie für den Spielfortschritt wichtige Gegenstände enthalten.

Wo kann man die Mod herunterladen? Ihr findet den Download auf Nexusmods. Allerdings müsst ihr zuvor die Mod Better Continents installieren, die ihr ebenfalls auf Nexusmods findet.

Anschließend müsst ihr nur noch die Inhalte der Zip-Datei nach »C:\Users\EuerBenutzername\AppData\LocalLow\IronGate\Valheim\worlds« extrahieren. Danach sollte die Nordend-Karte beim nächsten Spielstart bei euren Welten auftauchen.

