Um den kommenden Patch aufzuspielen, gehen heute Nacht die europäischen Valorant-Server offline. Das teilte der offizielle Valorant-Account via Twitter mit. Das heißt wiederum, dass auch alle auf europäischen Servern spielenden Streamer in dieser Zeit nicht streamen können und die Twitch-Drops ausbleiben.

Wer allerdings noch immer auf einen Beta-Key via Drop wartet und die Downtime in der Nacht und am Morgen nutzen möchte, kann auf andere Regionen und Streamer ausweichen. Die Valorant-Server gehen nämlich nicht global, sondern regional stufenweise offline. Hier ist der genaue Zeitplan:

Beginning tomorrow, May 12, all servers will be going down for our next patch.



NA/BR/LATAM - Queues down @ 4:30am PT, back up at 10:00am PT.



KR - Queues down @ 12:00pm PT, back up at 5:30pm PT



EU - Queues down @ 6:30pm PT, back up at 12:00am PT (May 13).