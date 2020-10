Nachdem sich Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 bereits im August 2020 mit Brian Mitsoda und Ka'ai Cluney von zwei wichtigen Führungskräften getrennt hatte, folgt jetzt der nächste Paukenschlag: Mit Cara Ellison verlässt jetzt der Senior Narrative Designer das Rollenspiel des Entwicklers Hardsuit Labs.

Dies wurde von Publisher Paradox Interactive gegenüber PCGamer bestätigt. Dem US-Magazin liegt die folgende Stellungnahme vor:

"Wir können bestätigen, dass sich Cara Ellison dazu entschlossen hat, Hardsuit Labs zu verlassen und damit nicht länger an Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 arbeitet. Cara hat dem Projekt unverbrauchte Ideen beigesteuert, von denen viele im Spiel vertreten sind, sobald es kommendes Jahr erscheint. Wir bedanken uns für ihre Mitarbeit an Bloodlines 2 und wünschen ihr für die Zukunft nur das Beste."

Weggang bereits absehbar?

Vor der offiziellen Bestätigung, dass Ellison das Projekt verlässt, rankten sich bereits Spekulationen um ihren Ausstieg bei Hardsuit Labs: Ellison entfernte Bloodlines 2 als Referenz in ihrem Twitter-Profil, mittlerweile hat die Videospielentwicklerin bereits beim australischen Studio League of Geeks (Armello, For the King) eine neue Anstellung gefunden.

Bloodlines 2: das ist der aktuelle Stand

Die Entwicklung scheint unter keinem guten Stern zu stehen: Einen konkreten Release-Termin gibt es für Bloodlines 2 derzeit nicht. Im August 2020 wurde das Rollenspiel auf einen unbestimmten Zeitpunkt 2021 verschoben - ursprünglich sollte der Masquerade-Nachfolger im März 2020 erscheinen. Wenig später wurde die Entlassung von Brian Mitsoda und Ka'ai Cluney bekannt gegeben.

Mit Cara Ellison hat Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 nun bereits drei wichtige Führungskräfte im Story-Bereich verloren: Den Lead Writer Brian Mitsoda, den Creative Director Ka'ai Cluney und natürlich den Senior Narrative Designer Cara Ellison.

Wie es zur Entlassung von Brian Mitsoda und Ka'ai Cluney kam, lest ihr in unserer ursprünglichen Meldung. Für beide Entwickler stellte die Arbeit an Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ein »Herzensprojekt« dar.