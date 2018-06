Ist Entwickler Dontnod bei Vampyr ein kleiner Fehler unterlaufen? Es gibt nämlich einen ziemlich einfach zu bewerkstelligen Cheat, um den Protagonisten Jonathan Reid per Knopfdruck bis auf Stufe 50 hochzuleveln. Das ist ein erheblicher Vorteil und gibt Spielern die Möglichkeit, ohne viel Aufwand Fortschritte freizuschalten, die sich sonst nur durch viele Spielstunden erreichen lassen.

Somit liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei dem Trick um einen Entwickler-Cheat handelt, den Dontnod im Spiel vergessen haben. Unser Autor Mathias konnte die Existenz des folgenden Cheats im aktuellen Build von Vampyr bestätigen.

So aktiviert ihr den XP-Cheat in Vampyr

Um den XP-Cheat in Vampyr anzuwenden, navigiert euren Charakter zunächst ins Bett. Wenn der Upgrade-Bildschirm erscheint, geht in die Detailansicht einer Fähigkeit und haltet daraufhin die Taste »P« gedrückt. Nun sollte sich euer Erfahrungspunkte-Zähler erhöhen. Um die Gratis-Erfahrungspunkte in Vampyr zu bestätigen, müsst ihr euren Charakter nun noch schlafen schicken. Voilà!

Ob man das mitunter bockschwere Vampyr auf diese Weise etwas einfacher gestaltet, muss jeder Spieler für sich entscheiden. Schließlich dreht sich in Vampyr alles um Entscheidungen - ob man gute Bekannte für massig XP aussaugt oder lieber ein rechtschaffenes Dasein als schwacher Vampir fristet, obliegt genauso eurer persönlichen Einschätzung wie die Frage, ob man per Tastendruck zum Super-Vampir werden möchte. Zumindest so lange, bis die Entwickler den (versehentlichen?) Cheat wieder aus dem Spiel entfernen.

