Vampyr wird zur TV-Serie - Fox verfilmt das neue Vampir-Rollenspiel

Die Macher des Überraschungshits Life is Strange stehen auch hinter dem neuen erfolgreichen Spiel Vampyr. Das Action-Rollenspiel von Dontnod Entertainment stürmte bereits in wenigen Wochen die Charts nicht nur auf Steam und verkaufte sich im ersten Monat mehr als 450.000 Mal.

So ist es nicht verwunderlich, dass sich der US-Sender Fox bereits die Rechte gesichert hat und plant nun, das erfolgreiche Vampir-Spiel als Fernsehserie zu verfilmen. Noch gibt es keine konkreten Details zur Besetzung oder wann die Serie an den Start geht. Für die Produktion zeigt sich auch der Filmemacher McG mit seinem Studio Wonderland verantwortlich, berichtet Deadline.

Das Spiel Vampyr spielt in London im Jahr 1918. Im Mittelpunkt steht der begnadete Arzt Dr. Jonathan Reid, der gegen seinen Willen in einen Vampir verwandelt wurde. Er findet sich in einer neuen und düsteren Welt wieder, die von übernatürlichen Kreaturen und Geheimgesellschaften bevölkert ist. Als Vampir versucht er seinen unbändigen Durst nach frischem Blut zu stillen, während er gleichzeitig nach einem Heilmittel für einen tödlichen Virus sucht.

Vampyr erschien am 5. Juni für PlayStation 4, Xbox One und den PC.

