Von Diablo Immortal enttäuscht? Konkurrent Torchlight Infinite könnt ihr jetzt kostenlos ausprobieren

Diablo Immortal war für viele Spieler eine absolute Enttäuschung - obwohl es ein finanzieller Erfolg für Activision Blizzard ist. Vielleicht kann nun aber Torchlight Infinite die gebrochenen Träume der Action-RPG-Fans wieder heilen. Kurz vor Release im Oktober könnt ihr dem Spiel jetzt in der Beta eine kostenlose Chance geben.

Aber eins nach dem anderen, hier könnt ihr erst mal einen Trailer zum Torchlight Infinite sehen:

Wie ihr an der Beta teilnehmen könnt

Das Spiel erscheint ähnlich wie Diablo Immortal nicht nur auf dem Handy, sondern auch auf dem PC. Die Beta könnt ihr auch auf beiden Plattformen spielen, iOS-Nutzer gucken aber leider schon in die Röhre: Das User Limit ist nämlich dort für die Beta schon erreicht.

Android-Nutzer können sich Tochlight Infinite aber über die TapTap-Seite herunterladen und wenn ihr dem ARPG auf dem PC eine Chance geben möchtet, könnt ihr über Steam einen Zugriff anfordern.

So soll es sich spielen: In Torchlight Infinite werdet ihr euch in klassischer ARPG-Manier durch Dungeons schießen und schlägern. Dabei spielt ihr fürs einen der zum Release sechs verfügbaren Figuren, die ihr mit Skill-Bäumen verbessern könnt. Mit über 230 verschiedenen Skills werdet ihr da auch einiges zu tun haben. Das Spiel wird Free2Play, mit Echtgeld könnt ihr euch kosmetische Items oder neue spielbare Helden kaufen. Aber auch mehr Item-Platz, automatisches Looten oder das Zurücksetzen eurer Talentpunkte werden zum Verkauf stehen.

Torchlight Infinite – wird das was?

Fans der Torchlight-Spiele sind vermutlich etwas zurückhaltend mit dem Hype, immerhin war der letzte Ableger, Torchlight 3, für viele eine große Enttäuschung. Anstatt sich auf die Stärken der alten Teile zu besinnen, entsteht nun ein kostenloses Handy-Spiel. Gerade nach der Diablo-Immortal-Kontroverse Echtgeldzahlungen und Pay2Win sind viele Spieler natürlich skeptisch. Dazu haben sich die Macher von Torchlight Infinite bereits aber geäußert:

Torchlight Infinite ignoriert nun die Geschehnisse aus Teil 3 und spielt 200 Jahre nach Torchlight 2. Ob diese Distanzierung zum ungeliebten dritten Teil ausreicht, wird sich nächsten Monat zeigen. Ein genauer Release-Termin wurde noch nicht kommuniziert, irgendwann im Oktober 2022 soll es aber soweit sein.

Werdet ihr in die Beta von Torchlight Infinite reinschnuppern oder wartet ihr auf den Release im Oktober? Oder haltet ihr lieber Abstand zum Projekt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!