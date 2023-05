Vorsicht, Betrug: Angebliche Beta zu Shadow Gambit ist eine Fälschung, hier alle Infos

Es gibt derzeit keine Beta für Shadow Gambit, fallt nicht auf die Betrugsmasche rein!

Achtung, es kann sein, dass eine gefälschte Beta-Einladung in eurem Postfach landet! Davor warnt das Entwicklerstudio Mimimi Games, das aktuell am Piraten-Taktikspiel Shadow Gambit: The Cursed Crew arbeitet. Die Betrüger hinter dem Scam haben es auf eure Daten abgesehen. Woran erkennt man den Beta-Fake?

Was ihr über den Betrugsversuch wissen solltet

Shadow Gambit bietet derzeit keine Beta an. Das haben die Entwickler bei Twitter nochmal ausdrücklich klargestellt. Jede Mail, die euch mit einem angeblichen Zugang lockt, ist daher ein Betrugsversuch. Klickt auf keinen Fall auf enthaltene Links oder gebt eure Daten preis!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die verlinkte Domain hat einen sehr ähnlichen Namen wie die offizielle Mimimi-Webseite und sieht auch genauso aus - aber nur exakt diese beiden Domains sind echt:

https://www.shadowgambit.com/

https://www.mimimi.games/

Auch die E-Mail-Absender sehen auf den ersten Blick wie das echte Mimimi aus, aber alle echten Mails des Studios enden auf @mimimi.games.

Der Entwickler bittet darum, Betrugsversuche beim offiziellen Support zu melden. Den erreicht ihr unter mimi@mimimi.games.

Wie geht es mit Shadow Gambit voran?

Shadow Gambit: The Cursed Crew wird Echtzeitstrategie im Stil von Shadow Tactics und Desperados 3 - aber mit Karibik-Flair und Geisterpiraten. Eure Crew besteht aus ziemlich ungewöhnlichen Helden mit speziellen Skills, Mr. Mercury hetzt Gegnern etwa seinen Geisterfisch Sir Reginald auf den Hals. Wie das funktioniert und was Shadow Gambit alles bietet, lest ihr in Petras großer Preview.

Mehr zum Spiel Mit Shadow Gambit geht eins der besten deutschen Studios sein größtes Risiko ein von Petra Schmitz

Noch hat Shadow Gambit kein finales Release-Datum, es soll irgendwann 2023 soweit sein. Das Spiel erscheint für PC (Steam und Epic), PS5 und Xbox X/S. Auf dem offiziellen Twitter-Account findet ihr regelmäßig Updates, zum Beispiel kurze Videos, in denen die Charaktere vorgestellt werden.

Habt ihr eine Phishing-Mail im Postfach? Oder seid ihr in der Vergangenheit vielleicht schon mal auf so eine Fake-Beta reingefallen? Es ist ja leider nicht der erste Scam-Fall dieser Art. Erzählt uns gern unten in der Kommentarsektion von euren Erfahrungen – damit wir alle in Zukunft noch vorsichtiger und aufmerksamer sein können.