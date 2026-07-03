Battlefield 6 kündigt ein Feature an, das Jubel auslöst - macht dann direkt einen Rückzieher und bezeichnet alles als Versehen

Eine Marketing-Panne bei Battlefield 6 verärgert gerade viele Spielerinnen und Spieler.

Battlefield 6 hat es nicht einfach: Auf dem Shooter lasteten vor dem Release riesige Erwartungen, die DICE dann nur teilweise erfüllen konnte. Seitdem versuchen die Entwickler, verschiedene Gruppen von Spielerinnen und Spielern glücklich zu machen, die manchmal entgegengesetzte Erwartungen haben.

Keine einfache Aufgabe. Mit einem Fehler beim jüngsten Update hat der Shooter jetzt aber so gut wie alle Fans verärgert.

Kommunikations-Katastrophe

Wer in Battlefield 6 einen XP-Boost aktiviert, muss sich beeilen: Denn ein halbstündiger Boost gilt genau eine halbe Stunde nach der Aktivierung, nicht für eine halbe Stunde, die wir tatsächlich in einem Match verbringen. Brauchen wir also länger, um einen Server zu finden oder machen wir nach einer Runde kurz Pause, verlieren wir wertvolle Zeit und verschwenden unsere Erfahrungsboni.

Schon seit Release fordern deshalb Fans, dass XP-Boosts nur noch die Zeit zählen, die wirklich im Spiel verbracht wird, und nicht in Menüs und Ladebildschirmen. Und tatsächlich schienen die Entwickler mit dem letzten Update dem Wunsch nachzukommen. Im Hauptmenü wartete nämlich folgende Nachricht auf uns:

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Eine willkommene Änderung für viele Spielerinnen und Spieler, doch die Freude währte nur kurz. Wenig später war die Nachricht verschwunden und der offizielle Twitter-Account erklärte, das Versenden der Nachricht sei ein Fehler gewesen und es gäbe aktuell keine Änderungen an den XP-Boosts. Auf Reddit ergänzte ein Community-Manager von DICE:

Wir wissen, dass viele von euch darum gebeten haben, dass XP-Booster auf Basis der Spielzeit im Match heruntergezählt werden, und wir haben dieses Feedback weiterhin an das Team weitergeleitet. Auch wenn wir derzeit keine Neuigkeiten dazu haben, werden wir euch auf jeden Fall informieren, sollte sich daran etwas ändern.

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Autoplay

Dass die Entwickler so einen Rückzieher machten und anschließend nicht einmal bestätigten, dass sie an dem versehentlich angekündigten Feature arbeiten, sorgte bei den Fans wenig überraschend nicht gerade für Begeisterung, sondern für regelrechte Fassungslosigkeit:

Das ist die schlechteste Presseabteilung, die ich je gesehen habe. Pacyfnativ

Was für ein Witz. Jeroenm20

Können sie noch mehr über ihre eigenen Füße stolpern? Snatchbuckler

Ich habe heute geschrieben, dass ich einen so verbraucherfreundlichen Schritt von EA nicht erwartet hätte und dass sie von mir einen Daumen nach oben bekommen. Wie ihr sehen könnt, hat sich diese verbraucherfreundliche Maßnahme natürlich als bloßer „Fehler“ herausgestellt. Was für ein Blödsinn, und was für miese Entscheidungsträger! rafioo

Was genau hinter dieser PR-Katastrophe steckt, ist weiterhin unklar, da die Entwickler nicht mehr darüber verraten. Im Grunde genommen sind aber nur zwei Szenarien denkbar: Entweder ist das Feature geplant, musste kurzfristig verschoben werden oder wurde tatsächlich einfach zu früh angekündigt. Oder aber, DICE hat seine Pläne sehr kurzfristig geändert und will nun doch die XP-Boosts so beibehalten wie sie aktuell funktionieren.

Dass die Entwickler ihre Fans hier weiterhin im Unklaren lassen, sorgt jedenfalls dafür, dass Unverständnis und Wut bei den Spielerinnen und Spielern nur noch wachsen.