Warcraft Remastered: Was ist euer Urteil zur Grafik der Neuauflage? Jetzt abstimmen!

Viele Leaks und trotzdem noch überrascht! Eigentlich tauchten schon lange vor der Ankündigung der Warcraft Remastered Battle Chest sehr eindeutige Hinweise darauf auf, dass Blizzard an diesen Neuauflagen werkelt – sogar Warcraft 3: Reforged 2.0 wurde bereits erspäht.

Dass das Studio beim großen Geburtstags-Stream rund um Warcraft allerdings die Remaster-Sammlung nicht nur ankündigt, sondern gleich veröffentlicht, da haben wir dann doch ähnlich überrascht aus der Wäsche geguckt wie König Terenas bei Arthas Rückkehr.

Ihr könnt also schon jetzt in die neuen Versionen reinspielen und euch an der neuen Grafik erfreuen ... oder auch nicht? Das wollen wir von euch wissen! Wie gut gefällt euch der gewählte Look überhaupt? Genau richtig oder dann doch nicht ganz euer Geschmack? Stimmt oben darüber ab. Hier könnt ihr euch die Grafik nochmal im direkten Vergleich ansehen:

1:41 Warcraft Remastered Battle Chest: Trailer zum großen Remaster-Trio der kultigen Strategiespiele

Autoplay

Ein schwieriges Verhältnis

Schon vor der offiziellen Enthüllung wurde sich ob der Aussicht auf ein Remaster in den Kommentaren rege darüber ausgetauscht. Wirklich euphorisch stimmte das nämlich nur die wenigsten. Viele alte Fans hatten nur noch allzu gut in Erinnerung, was für ein Drama Blizzard mit dem Remaster zu Warcraft 3 veranstaltet hat.

Damals wurden viele Versprechungen nicht gehalten und obendrein auch noch Features ewig lange nicht nachgereicht, die für einige eingefleischte Fans fest zu Warcraft 3 gehörten. Da ist eine gewisse Skepsis gegenüber der neuen Remasters nur verständlich. Allerdings nimmt Blizzard hier auch den Mund nicht ganz so voll.

Die Remasters von Warcraft 1 und 2 sind vor allem optischer Natur und sorgen dafür, dass aus dem bislang bekannten Pixelmatsch hochauflösende Grafiken werden. Außerdem wurden mit den Remasters auch die alten Spiele nicht überschrieben, wie noch seinerzeit bei Warcraft 3: Reforged.

Aber wie gut diese neuen Versionen jetzt wirklich sind, muss sich erst noch zeigen. Die Spiele sind eben erst erschienen und werden gerade noch angespielt.

Falls ihr schon in die neuen Versionen reinspielen konntet, dann teilt uns doch gerne eure Erfahrungen mit. Ist das genau das, was ihr euch von einem Remaster erhofft oder hat Blizzard wieder ein wenig geschludert? Und natürlich könnt ihr euch gerne über die Frage austauschen, die euch wohl hierher gebracht hat: Wie gefällt euch der neue Grafikstil?