Blizzard gibt dem Handy-Warcraft einen neuen Namen - und schürt PC-Hoffnung

Bei seiner Ankündigung im Mai sorgte das bunte Mobile-Spiel - damals noch unter dem Namen Warcraft: Arclight Rumble - bei den Fans sicher nicht nur für Begeisterung, sondern auch für die ein oder andere hochgezogene Augenbraue. Ob das Strategiespiel tatsächlich die Warcraft-Magie aufs Handy transportieren kann, steht bisher noch aus, aber es gibt jetzt spannende Neuigkeiten.

Im Gespräch mit Dexerto gibt Game Director Tom Chilton einen Einblick in die Entwicklung von Warcraft Rumble, wobei auch ein möglicher Release für den PC zur Sprache kommt. Chilton hält das durchaus für möglich, will aber noch nichts versprechen:

Wir müssen auf viele Weisen noch abwarten und sehen. Es wird auch davon abhängen, was die Spielerinnen und Spieler wollen. Wenn es eine Nachfrage für den PC gibt, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, dann wäre das etwas, das wir anstreben.