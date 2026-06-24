Neues Rollenspiel um Arthas? Warcraft-Fans bekommen abseits von WoW endlich jede Menge Story-Nachschub, wenn die neuen Leaks stimmen

Wer sich aktuell im Warcraft-Universum verlieren will, kommt am MMO Flagschiff World of Warcraft natürlich nicht vorbei. Allerdings deuten Leaks an, dass wir uns bald auf einen Haufen neuer Spiele freuen können, die sich nicht auf WoW-Addons beschränken.

Demnach soll ein Warcraft Chronicles RTS, sowie ein Action-Rollenspiel rund um Arthas in Arbeit sein. MMO-Fans gehen aber nicht leer aus - auch WoW Classic könnte eine neue Version bekommen.

Kommt WoW Classic Plus noch dieses Jahr?

Die Infos zu WoW Classic gehen auf den Dataminer Stiven auf X zurück:

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Er erwähnt in seinem X-Post ein mysteriöses Projekt namens Camelot (wahrscheinlich ein Codename), das im Bezug zu Patch 1.60 stehen soll, aber offenbar nicht im Zusammenhang mit dem aktuellen WoW Midnight. Er vermutet, dass ein WoW Classic+ dahintersteckt.

Allerdings ist die Info, wie immer bei Leaks, mit Vorsicht zu genießen. Er gibt weder Quellen noch irgendwelche Beweise an, die seine Aussagen untermauern. Immerhin ist Stiven kein Unbekannter und hat in der Vergangenheit schon korrekte Vorhersagen getätigt - etwa im Bezug auf das Warcraft-Remaster. Interessant ist zudem, dass er sich auf heroische und epische Lizenzen bezieht, die er auf den Blizzard-Servern ausfindig gemacht haben will.

Das passt zum bisherigen Release-Muster der Entwicklers und könnte auf mehrere Versionen hinweisen. Hinzu kommt, dass bereits im Mai viele WoW-Streamer eine große Ankündigung im Bezug auf WoW Classic andeuteten. Bis zur BlizzCon im September ist es nicht mehr allzu lange hin, gut möglich, dass es dann erste offizielle Neuigkeiten gibt, sollten die Leaks stimmen.

1:08:24 Blizzard-Leak: Kommen Warcraft 4, WoW Classic+ & Action-RPG?!

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Reddit-Leak deutet auf mehrere Spiele im Warcraft-Universum hin

Allerdings ist WoW Camelot nicht die einzige Ankündigung von Blizzard, über die momentan gemunkelt wird. Auf Reddit ist nämlich ebenfalls ein Leak aufgetaucht, der angeblich eine Übersicht zu den kommenden Projekten zeigt. Und die beschränkt sich nicht nur auf MMO-Inhalte:

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Details gehen daraus nicht hervor, allerdings werden klar namentlich ein Arthas ARPG, sowie ein Warcraft Chronicles RTS erwähnt - beides offenbar separate Spiele. Besonders spannend ist auch, dass hier ebenso von Camelot im Hinblick auf WoW Classic die Rede ist, was für die Echtheit des Leaks auf X sprechen könnte. Auch dieser Leaker soll bereits korrekt Vorhersagen getroffen haben - konkret im Bezug auf WoW Midnight.

Hinzu kommen noch ein paar interessante Release-Daten, wonach Chronicles 2028 erscheinen soll, Arthas 2029 und Classic+ bereits im Q3 2026, was sehr für News zur BlizzCon oder bereits davor sprechen würde. Dass irgendwas für World of Warcraft Classic in Arbeit ist, hat Blizzard selbst bereits angedeutet.

16:47 Weiß Blizzard noch, was Warcraft ist? WoW Midnight muss viel beweisen!

Warum wir uns noch nicht zu früh freuen sollten

Dennoch muss das nicht heißen, dass Camelot echt ist. Dass der X-Post und Reddit sich beide darauf beziehen, kann auch schlichtweg bedeuten, dass Stiven den entsprechenden Beitrag als Quelle nutzt, statt die Gerüchte unabhängig zu bekräftigen. Denn das Bild aus dem Post geht ursprünglich auf den Oktober 2025 zurück, was bereits einige Monate her ist.

Zusammen mit den Release-Daten, die für das RTS und Rollenspiel in weiter Ferne liegen, kann sich bis dahin noch sehr viel ändern. Selbst, wenn die Projekte echt sind, könnten in der Zwischenzeit stark modifiziert oder gar gänzlich eingestellt werden.

Ihr merkt also, in trockenen Tüchern ist hier noch gar nichts. Trotzdem dürften die Spekulationen viele Warcraft-Fans neugierig stimmen. Nicht jeder ist schließlich ein MMO-Spieler und das reichhaltige Universum hinter WoW bietet auf jeden Fall genug Stoff für viele andere Genres und Projekte. Was für Spiele-Projekte würdet ihr euch konkret wünschen und habt ihr gar eine eigene Vorstellung, wie ein Arthas-Action-RPG oder ein Warcraft-Echtzeit-Strategiespiel aussehen könnte oder sollte? Teilt es in den Kommentaren mit uns!

Die aktuelle WoW-Erweiterung trägt den Titel Midnight und ist am 3. März 2026 erschienen. Unseren Test zum aktuellen Stand findet ihr gleich hier oben verlinkt. Hinter Midnight verbirgt sich der zweite Teil der World-Soul-Sage, die mit The War Within begann und mit The Last Titan abgeschlossen wird. Im Mittelpunkt der Handlung steht der Angriff von Xal'atath und den Leerenmächten auf Quel'Thalas.

Spielerisch kamen unter anderem Housing als großes neues Feature mit dazu, sowie eine neue Demon-Hunter-Spezialisierung und die Haranir als neue, verbündete Rasse. Das neue Prey-System und zusätzliche Dungeons und Raids sorgen zudem für reichlich Anspruch und Grind-Motivation.