Neues Rollenspiel um Arthas? Warcraft-Fans bekommen abseits von WoW endlich jede Menge Story-Nachschub, wenn die neuen Leaks stimmen

Das Warcraft-Universum wird bald vielleicht erweitert. Leaks deuten nicht nur Nachschub für WoW Classic, sondern auch ein Arthas-RPG an.

Profilbild von Elena Schulz

Elena Schulz
24.06.2026 | 12:39 Uhr

Wer sich aktuell im Warcraft-Universum verlieren will, kommt am MMO Flagschiff World of Warcraft natürlich nicht vorbei. Allerdings deuten Leaks an, dass wir uns bald auf einen Haufen neuer Spiele freuen können, die sich nicht auf WoW-Addons beschränken.

Demnach soll ein Warcraft Chronicles RTS, sowie ein Action-Rollenspiel rund um Arthas in Arbeit sein. MMO-Fans gehen aber nicht leer aus - auch WoW Classic könnte eine neue Version bekommen.

Kommt WoW Classic Plus noch dieses Jahr?

Die Infos zu WoW Classic gehen auf den Dataminer Stiven auf X zurück:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Er erwähnt in seinem X-Post ein mysteriöses Projekt namens Camelot (wahrscheinlich ein Codename), das im Bezug zu Patch 1.60 stehen soll, aber offenbar nicht im Zusammenhang mit dem aktuellen WoW Midnight. Er vermutet, dass ein WoW Classic+ dahintersteckt.

Allerdings ist die Info, wie immer bei Leaks, mit Vorsicht zu genießen. Er gibt weder Quellen noch irgendwelche Beweise an, die seine Aussagen untermauern. Immerhin ist Stiven kein Unbekannter und hat in der Vergangenheit schon korrekte Vorhersagen getätigt - etwa im Bezug auf das Warcraft-Remaster. Interessant ist zudem, dass er sich auf heroische und epische Lizenzen bezieht, die er auf den Blizzard-Servern ausfindig gemacht haben will.

Das passt zum bisherigen Release-Muster der Entwicklers und könnte auf mehrere Versionen hinweisen. Hinzu kommt, dass bereits im Mai viele WoW-Streamer eine große Ankündigung im Bezug auf WoW Classic andeuteten. Bis zur BlizzCon im September ist es nicht mehr allzu lange hin, gut möglich, dass es dann erste offizielle Neuigkeiten gibt, sollten die Leaks stimmen.

Video starten 1:08:24 Blizzard-Leak: Kommen Warcraft 4, WoW Classic+ & Action-RPG?!

Reddit-Leak deutet auf mehrere Spiele im Warcraft-Universum hin

Allerdings ist WoW Camelot nicht die einzige Ankündigung von Blizzard, über die momentan gemunkelt wird. Auf Reddit ist nämlich ebenfalls ein Leak aufgetaucht, der angeblich eine Übersicht zu den kommenden Projekten zeigt. Und die beschränkt sich nicht nur auf MMO-Inhalte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Details gehen daraus nicht hervor, allerdings werden klar namentlich ein Arthas ARPG, sowie ein Warcraft Chronicles RTS erwähnt - beides offenbar separate Spiele. Besonders spannend ist auch, dass hier ebenso von Camelot im Hinblick auf WoW Classic die Rede ist, was für die Echtheit des Leaks auf X sprechen könnte. Auch dieser Leaker soll bereits korrekt Vorhersagen getroffen haben - konkret im Bezug auf WoW Midnight.

Hinzu kommen noch ein paar interessante Release-Daten, wonach Chronicles 2028 erscheinen soll, Arthas 2029 und Classic+ bereits im Q3 2026, was sehr für News zur BlizzCon oder bereits davor sprechen würde. Dass irgendwas für World of Warcraft Classic in Arbeit ist, hat Blizzard selbst bereits angedeutet.

Video starten 16:47 Weiß Blizzard noch, was Warcraft ist? WoW Midnight muss viel beweisen!

Warum wir uns noch nicht zu früh freuen sollten

Dennoch muss das nicht heißen, dass Camelot echt ist. Dass der X-Post und Reddit sich beide darauf beziehen, kann auch schlichtweg bedeuten, dass Stiven den entsprechenden Beitrag als Quelle nutzt, statt die Gerüchte unabhängig zu bekräftigen. Denn das Bild aus dem Post geht ursprünglich auf den Oktober 2025 zurück, was bereits einige Monate her ist.

Zusammen mit den Release-Daten, die für das RTS und Rollenspiel in weiter Ferne liegen, kann sich bis dahin noch sehr viel ändern. Selbst, wenn die Projekte echt sind, könnten in der Zwischenzeit stark modifiziert oder gar gänzlich eingestellt werden.

Ihr merkt also, in trockenen Tüchern ist hier noch gar nichts. Trotzdem dürften die Spekulationen viele Warcraft-Fans neugierig stimmen. Nicht jeder ist schließlich ein MMO-Spieler und das reichhaltige Universum hinter WoW bietet auf jeden Fall genug Stoff für viele andere Genres und Projekte. Was für Spiele-Projekte würdet ihr euch konkret wünschen und habt ihr gar eine eigene Vorstellung, wie ein Arthas-Action-RPG oder ein Warcraft-Echtzeit-Strategiespiel aussehen könnte oder sollte? Teilt es in den Kommentaren mit uns!

Mehr zu WoW
WoW wird aktuell von Casino-Bots heimgesucht, jetzt beschwört die Community Dämonen, um sie zu beseitigen
von Dennis Zirkler
WoW wird aktuell von Casino-Bots heimgesucht, jetzt beschwört die Community Dämonen, um sie zu beseitigen
WoW: Der erste große Patch seit dem Midnight-Release hat einen Termin und ist randvoll mit neuen Features
von Daniel Hartmann
WoW: Der erste große Patch seit dem Midnight-Release hat einen Termin und ist randvoll mit neuen Features
Test mit Wertungs-Update: WoW Midnight ist der nächste logische Schritt des MMOs, aber nicht der beste
von Tobias Kirchner
Test mit Wertungs-Update: WoW Midnight ist der nächste logische Schritt des MMOs, aber nicht der beste

Die aktuelle WoW-Erweiterung trägt den Titel Midnight und ist am 3. März 2026 erschienen. Unseren Test zum aktuellen Stand findet ihr gleich hier oben verlinkt. Hinter Midnight verbirgt sich der zweite Teil der World-Soul-Sage, die mit The War Within begann und mit The Last Titan abgeschlossen wird. Im Mittelpunkt der Handlung steht der Angriff von Xal'atath und den Leerenmächten auf Quel'Thalas.

Spielerisch kamen unter anderem Housing als großes neues Feature mit dazu, sowie eine neue Demon-Hunter-Spezialisierung und die Haranir als neue, verbündete Rasse. Das neue Prey-System und zusätzliche Dungeons und Raids sorgen zudem für reichlich Anspruch und Grind-Motivation.

zu den Kommentaren (3)
Preisvergleich
alle anzeigen
World of Warcraft
Amazon
World of Warcraft
ab 6,94 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(5)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
World of Warcraft

World of Warcraft

Genre: Rollenspiel

Release: 11.02.2005 (PC)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Neues Rollenspiel um Arthas? Warcraft-Fans bekommen abseits von WoW endlich jede Menge Story-Nachschub, wenn die neuen Leaks stimmen

vor 5 Tagen

World of Warcraft zeigt den nächsten großen Patch 12.1: Curse of Ula'tek hat mehr zu bieten als nur einen Raid

vor 6 Tagen

Blizzard-Leak: Kommen Warcraft 4, WoW Classic+ & Action-RPG?!

vor einer Woche

WoW wird aktuell von Casino-Bots heimgesucht, jetzt beschwört die Community Dämonen, um sie zu beseitigen

vor 3 Wochen

Das hier ist das beste Piratenspiel! - findet Olympia-Sieger Philipp Raimund
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Der Tag, an dem Pikachu Japan lahmlegte: In den 90ern beförderte eine einzelne Pokémon-Folge hunderte Kinder ins Krankenhaus

vor 43 Minuten

Der Tag, an dem Pikachu Japan lahmlegte: In den 90ern beförderte eine einzelne Pokémon-Folge hunderte Kinder ins Krankenhaus
GTA 6: Die Preload-Termine stehen jetzt fest - zu diesem Datum könnt ihr den Download starten   1  

vor einer Stunde

GTA 6: Die Preload-Termine stehen jetzt fest - zu diesem Datum könnt ihr den Download starten
GTA 6: Jetzt steht der Preis fest und die 120-Euro-Befürchtungen waren unbegründet   46     5

vor einer Stunde

GTA 6: Jetzt steht der Preis fest und die 120-Euro-Befürchtungen waren unbegründet
GTA 6 kündigt Ultimate Edition und Vorbesteller-Boni an - exklusive Skins, Tattoos und Klamottengeschäfte enthüllt   12     2

vor einer Stunde

GTA 6 kündigt Ultimate Edition und Vorbesteller-Boni an - exklusive Skins, Tattoos und Klamottengeschäfte enthüllt
mehr anzeigen