WoW wird aktuell von Casino-Bots heimgesucht, jetzt beschwört die Community Dämonen, um sie zu beseitigen

Als Gold-Goblins werden in WoW oft Spieler bezeichnet, die viel Zeit ins Auktionshaus oder Handwerk stecken, um reich zu werden.

In WoW Classic stehen derzeit auffällig viele Casino-Bots in den großen Städten herum. Sie werben in Sturmwind, Orgrimmar und anderen belebten Orten für Glücksspiel, spammen Chatkanäle voll und verkünden angebliche Gewinner – ein dickes Bot-Problem mitten im Alltag von Azeroth.

Blizzard hat das Thema nun öffentlich aufgegriffen: Senior Game Producer Tom Ellis bestätigte, dass Casino-Werbung weiterhin gegen die Regeln verstößt. Spieler sollen die Bots melden – oder, wie Ellis mit Blick auf eine beliebte Community-Methode anmerkt, ihnen Höllenbestien auf den Kopf setzen.

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Was machen Casino-Bots und warum werden es immer mehr?

Falls ihr zum ersten Mal von diesen Bots lest: Sie wollen euch um euer Gold betrügen, also die Ingame-Währung von World of Warcraft. Die Bots werben im Chat mit Einsätzen, Gewinnversprechen und vermeintlichen Auszahlungen.

Spieler sollen Gold handeln und dann an einem Würfelspiel teilnehmen, häufig über den WoW-Befehl /roll oder über Addons, die ein Casino-System simulieren. Eure Gewinnchancen sind dabei aber immer niedriger als die der Bots, und laut einigen Spielern loggen sich die Bots oft auch einfach aus, nachdem ihr sie bezahlt habt.

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Autoplay

Laut Ellis steckt hinter dem Anstieg offenbar die Goldseller-Szene, die mit Echtgeldhandel Geld verdient. Die hätten erkannt, dass sich über solche Casino-Angebote schnell und vergleichsweise günstig Gold machen lässt.

Blizzard will deshalb nicht nur einzelne Accounts sperren, sondern die Sache unattraktiver machen: Ellis schreibt, dass mehrere Leute bei Blizzard an Ideen arbeiten, wie man solche Accounts schneller aus dem Spiel bekommt. Ziel sei, dass sich die Aktivität für die Betreiber weniger lohne und sie im besten Fall wieder verschwinden.

Die Community bekämpft die Bots auf eigene Weise

Bis Blizzard eine bessere Lösung findet, helfen sich Spieler selbst: Besonders beliebt ist offenbar der Hexenmeister-Zauber »Höllenbestie beschwören«: Das beschworene Infernal kann in der Stadt Schaden anrichten und Casino-Bots töten. Auf Reddit kursieren dazu bereits Clips, in denen Bots gezielt ausgeschaltet werden:

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Andere Spieler nutzen noch umständlichere Methoden. Genannt werden etwa Debuffs aus den Sümpfen des Elends oder Parasiten aus dem Nethersturm, die in eine Hauptstadt gebracht werden, um dort gegen die Bots eingesetzt zu werden:

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Blizzard will keine große Erfolgsmeldung daraus machen

Ellis dämpft die Erwartung an eine große Ankündigung: Es werde vermutlich kein sichtbares »Mission accomplished« geben. Im Idealfall, so die Botschaft, sollen Spieler irgendwann einfach merken, dass das Problem nicht mehr auftaucht – oder es gar nicht bewusst mitbekommen.

Das passt zu Bot-Bekämpfung allgemein, denn je genauer ein Studio erklärt, wie es gegen bestimmte Methoden vorgeht, desto leichter kann die andere Partei darauf reagieren. Für WoW Classic gilt also vorerst: Casino-Bots melden, nicht auf die Angebote eingehen und falls ihr Hexenmeister seid, auch gern eine Höllenbestie an den Kopf schmeißen.